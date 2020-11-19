https://ria.ru/20201119/investitsii-1585363403.html

В АПК Липецкой области инвестируют более 23 млрд рублей до 2025

В АПК Липецкой области инвестируют более 23 млрд рублей до 2025

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашения о сотрудничестве с сельхозпредприятиями, которые в общей сложности готовы инвестировать свыше 23 РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:08

2020-11-19T15:08

2020-11-19T15:08

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1a1242110a0898bebe33afacacefa13b.jpg

ЛИПЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашения о сотрудничестве с сельхозпредприятиями, которые в общей сложности готовы инвестировать свыше 23 миллиардов рублей в развитие агропромышленного комплекса региона до 2025 года, сообщили в пресс-службе администрации.Инвесторы планируют реализовать на территории области до 2025 года семь крупных проектов по различным сельскохозяйственным направлениям.В районе села Архангельское Елецкого района будет построен тепличный комплекс площадью 45,5 гектара по круглогодичному выращиванию плодоовощной продукции. Объем инвестиций составит 14,5 миллиарда рублей.В Елецком районе займутся глубокой переработкой гороха. Будут производить белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмал. В строительство завода инвестор планирует вложить 4 миллиарда рублей.В селе Рогожино Задонского района появятся две молочные фермы, комбикормовый завод и предприятие по производству сыров. Стоимость этих объектов составит 2,1 миллиарда рублей.В Липецком районе также планируют организовать сыроваренное производство. Объем инвестиций в это производство составит 700 миллионов рублей.В Хлевенском районе 350 миллионов рублей будет вложено в строительство центра искусственного осеменения свиней. Ещё один центр искусственного осеменения построят в Становлянском районе. Объём инвестиций там составит 350 миллионов рублей.В Усманском районе более 1 миллиарда рублей будет инвестировано в строительство малоэтажного жилого комплекса.Артамонов назвал объём инвестиций "весьма внушительным" и отметил, что работа по привлечению новых инвестиций будет продолжена."Компании готовы внести серьёзный вклад в развитие агропромышленного комплекса области. Но это далеко не последние инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Сейчас мы ведём переговоры ещё с одним крупным предприятием, которое планирует заниматься изготовлением мясных продуктов", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20201118/selkhozproduktsiya-1585180431.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов