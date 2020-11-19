https://ria.ru/20201119/gazoprovod-1585422114.html

В бундестаге заявили о шансе защитить "Северный поток — 2"

В бундестаге заявили о шансе защитить "Северный поток — 2"

У Германии есть шанс защитить "Северный поток — 2", пока США готовы к обсуждению этого вопроса, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:33

2020-11-19T19:33

2020-11-19T19:59

allseas

клаус эрнст

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_1007:0:3096:1175_1400x0_80_0_0_0a7580e8c4b3fac5c56aecb4a5cf0780.jpg

БЕРЛИН, 19 ноя — РИА Новости. У Германии есть шанс защитить "Северный поток — 2", пока США готовы к обсуждению этого вопроса, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.Эрнст подчеркнул, что Германия должна отреагировать на возможные санкции против магистрали аналогичными мерами."Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют", — подчеркнул депутат.Эрнст также предложил рассмотреть введение штрафных пошлин на импортный газ из США.В ответ на это члены фракции "Зеленые" заявили, что "Северный поток — 2" должен быть немедленно остановлен. Эрнст, в свою очередь, указал, что в бундестаге с такой позицией выступает лишь одна фракция."Вы единственные, кто на полном серьезе хочет выйти из проекта, и вы точно знаете, что этот выход спровоцирует импорт американского СПГ. Эта позиция — американский СПГ вместо российского газа — не совсем "зеленая", она какая-то слегка увядшая", — считает Эрнст."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.

https://ria.ru/20201118/biden-1585209736.html

https://ria.ru/20201113/gazoprovod-1584501667.html

балтийское море

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, клаус эрнст, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, сша, в мире, экономика