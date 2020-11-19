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В бундестаге заявили о шансе защитить "Северный поток — 2"
В бундестаге заявили о шансе защитить "Северный поток — 2"
У Германии есть шанс защитить "Северный поток — 2", пока США готовы к обсуждению этого вопроса, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:33
2020-11-19T19:59
allseas
клаус эрнст
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 19 ноя — РИА Новости. У Германии есть шанс защитить "Северный поток — 2", пока США готовы к обсуждению этого вопроса, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.Эрнст подчеркнул, что Германия должна отреагировать на возможные санкции против магистрали аналогичными мерами."Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют", — подчеркнул депутат.Эрнст также предложил рассмотреть введение штрафных пошлин на импортный газ из США.В ответ на это члены фракции "Зеленые" заявили, что "Северный поток — 2" должен быть немедленно остановлен. Эрнст, в свою очередь, указал, что в бундестаге с такой позицией выступает лишь одна фракция."Вы единственные, кто на полном серьезе хочет выйти из проекта, и вы точно знаете, что этот выход спровоцирует импорт американского СПГ. Эта позиция — американский СПГ вместо российского газа — не совсем "зеленая", она какая-то слегка увядшая", — считает Эрнст."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.
https://ria.ru/20201118/biden-1585209736.html
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балтийское море
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allseas, клаус эрнст, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, сша, в мире, экономика

В бундестаге заявили о шансе защитить "Северный поток — 2"

19:33 19.11.2020 (обновлено: 19:59 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 19 ноя — РИА Новости. У Германии есть шанс защитить "Северный поток — 2", пока США готовы к обсуждению этого вопроса, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Но мы должны сделать это (защитить проект. — Прим. ред.) быстро и дать понять, что настроены серьезно", — сказал он.

Эрнст подчеркнул, что Германия должна отреагировать на возможные санкции против магистрали аналогичными мерами.
"Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют", — подчеркнул депутат.
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Bild: Байден похоронит газопровод "Северный поток — 2"
Эрнст также предложил рассмотреть введение штрафных пошлин на импортный газ из США.
В ответ на это члены фракции "Зеленые" заявили, что "Северный поток — 2" должен быть немедленно остановлен. Эрнст, в свою очередь, указал, что в бундестаге с такой позицией выступает лишь одна фракция.
"Вы единственные, кто на полном серьезе хочет выйти из проекта, и вы точно знаете, что этот выход спровоцирует импорт американского СПГ. Эта позиция — американский СПГ вместо российского газа — не совсем "зеленая", она какая-то слегка увядшая", — считает Эрнст.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ.
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В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.
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30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasКлаус ЭрнстUniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромГерманияСШАВ миреЭкономика
 
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