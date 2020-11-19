https://ria.ru/20201119/film-1585237089.html
Вышел первый трейлер фильма "Том и Джерри"
Вышел первый трейлер фильма "Том и Джерри"
На YouTube-канале Warner Bros. появился русскоязычный трейлер фильма "Том и Джерри", в котором можно увидеть и мультипликационных героев, и живых актеров. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T06:51
2020-11-19T06:51
2020-11-19T06:51
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. появился русскоязычный трейлер фильма "Том и Джерри", в котором можно увидеть и мультипликационных героев, и живых актеров.Действие разворачивается в одном из отелей Нью-Йорка, в котором поселился Джерри. Скоро здесь должна состояться пышная свадьба. Чтобы избавиться от мышонка сотрудница (Хлоя Грейс Морец) предлагает своему начальнику (Майкл Пенья) нанять знаменитого кота. Режиссер проекта Том Стори ("Фантастическая четверка"), сценарист Кевин Костелло. Предыдущий фильм про Тома и Джерри выходил в 1992 году.Мировая премьера запланирована на март 2021 года.
https://ria.ru/20200225/1564971373.html
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