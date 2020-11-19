Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201119/film-1585237089.html
Вышел первый трейлер фильма "Том и Джерри"
Вышел первый трейлер фильма "Том и Джерри"
На YouTube-канале Warner Bros. появился русскоязычный трейлер фильма "Том и Джерри", в котором можно увидеть и мультипликационных героев, и живых актеров. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T06:51
2020-11-19T06:51
культура
кино и сериалы
новости культуры
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585234943_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_346024daccd2ed5d6271ee67b609778e.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. появился русскоязычный трейлер фильма "Том и Джерри", в котором можно увидеть и мультипликационных героев, и живых актеров.Действие разворачивается в одном из отелей Нью-Йорка, в котором поселился Джерри. Скоро здесь должна состояться пышная свадьба. Чтобы избавиться от мышонка сотрудница (Хлоя Грейс Морец) предлагает своему начальнику (Майкл Пенья) нанять знаменитого кота. Режиссер проекта Том Стори ("Фантастическая четверка"), сценарист Кевин Костелло. Предыдущий фильм про Тома и Джерри выходил в 1992 году.Мировая премьера запланирована на март 2021 года.
https://ria.ru/20200225/1564971373.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585234943_364:0:3096:2048_1400x0_80_0_0_6550c192b7aecf2dd24d92e0edc1ae85.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город)

Вышел первый трейлер фильма "Том и Джерри"

06:51 19.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. появился русскоязычный трейлер фильма "Том и Джерри", в котором можно увидеть и мультипликационных героев, и живых актеров.
Действие разворачивается в одном из отелей Нью-Йорка, в котором поселился Джерри. Скоро здесь должна состояться пышная свадьба. Чтобы избавиться от мышонка сотрудница (Хлоя Грейс Морец) предлагает своему начальнику (Майкл Пенья) нанять знаменитого кота.
Режиссер проекта Том Стори ("Фантастическая четверка"), сценарист Кевин Костелло.
Предыдущий фильм про Тома и Джерри выходил в 1992 году.
Мировая премьера запланирована на март 2021 года.
Кадр из мультфильма Том и Джерри - РИА Новости, 1920, 25.02.2020
25 февраля, 08:00Культура
"Тому и Джерри"— 80. Как кот столько лет терпит мышь и до сих пор жив?
 
КультураКино и сериалыНовости культурыНью-Йорк (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14В Забайкалье уволили главврача медцентра Читы за плохую работу в пандемию
10:14Назван неожиданный симптом рака на ранней стадии
10:12Правящая фракция парламента Армении считает смену премьера неприемлемой
10:10Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
Лента новостейМолния