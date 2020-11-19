https://ria.ru/20201119/ekologiya-1585180061.html

На страже экологии: на Камчатке открывается "Школа защитников природы"

На страже экологии: на Камчатке открывается "Школа защитников природы"

На Камчатке стартовал набор учащихся в "Школу защитников природы". Пилотная смена начнет работу 28 ноября. Пока участвовать в проекте приглашают только жителей... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

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владимир солодов

хорошие новости

камчатский край

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. На Камчатке стартовал набор учащихся в "Школу защитников природы". Пилотная смена начнет работу 28 ноября. Пока участвовать в проекте приглашают только жителей Камчатского края, в первую очередь села Никольское. А в будущем данный проект планируется вывести на общероссийский уровень, сообщается на официальном сайте Камчатского края.""Школа защитников природы" – это уникальный проект, который родился из очень остро стоящей перед нами проблемы нехватки людей для защиты природных парков. К сожалению, численность инспекторов и материальное обеспечение очень скудно. Для того чтобы обеспечить реальную защиту природных богатств и доступ к ним, нужно включать в этот процесс максимально широкий круг людей, особенно неравнодушных, любящих и ценящих природу, – отметил глава региона Владимир Солодов.Проект будет работать по трем направлениям: обучение гидов, работающих на заповедных территориях; повышение квалификации сотрудников службы охраны ООПТ; подготовка эковолонтеров. В числе педагогов – ведущие российские эксперты в сфере охраны природы, туризма и экологического просвещения.Отмечается, что особое внимание при обучении будет уделено жителям сопредельных с заповедниками территорий.Волонтерская учебная программа разделена на три блока: природоохранный, информационно-краеведческий и социально-экономический. Занятия будут проходить дистанционно, а вот обучение инспекторов – в очном формате. В рамках школы сотрудники служб охраны заповедных территорий пройдут теорию и практику выживания в дикой природе, оказания доврачебной помощи.

https://ria.ru/20200716/1574425628.html

https://ria.ru/20200929/kamchatka-1577785324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир солодов, хорошие новости, камчатский край