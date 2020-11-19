https://ria.ru/20201119/egorov-1585342733.html
Егоров: ФНС не просто сокращает число проверок, а внедряет аналитику
Егоров: ФНС не просто сокращает число проверок, а внедряет аналитику
Федеральная налоговая служба (ФНС) не просто сокращает число проверок, а внедряет аналитику: компании видят, что транзакции отслеживаются, и не уходят от уплаты РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:40
2020-11-19T13:40
2020-11-19T13:40
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Федеральная налоговая служба (ФНС) не просто сокращает число проверок, а внедряет аналитику: компании видят, что транзакции отслеживаются, и не уходят от уплаты налогов, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Здесь вопрос не в том, что мы просто сокращаем проверки, а суть заключается в том, что мы внедряем аналитические инструменты, и, по сути, компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить (от уплаты налогов - ред.) просто никакого нет", - сказал он.Глава ведомства также привел конкретные цифры: если в 2010 году было проведено 70 тысяч проверок, то в прошлом году - всего 9 тысяч.
https://ria.ru/20201119/nalogi-1585339923.html
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даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, экономика