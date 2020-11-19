https://ria.ru/20201119/egorov-1585342733.html

Егоров: ФНС не просто сокращает число проверок, а внедряет аналитику

Егоров: ФНС не просто сокращает число проверок, а внедряет аналитику

Федеральная налоговая служба (ФНС) не просто сокращает число проверок, а внедряет аналитику: компании видят, что транзакции отслеживаются, и не уходят от уплаты РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:40

2020-11-19T13:40

2020-11-19T13:40

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585340585_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bab3729fed45dd615766a81edad46629.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Федеральная налоговая служба (ФНС) не просто сокращает число проверок, а внедряет аналитику: компании видят, что транзакции отслеживаются, и не уходят от уплаты налогов, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Здесь вопрос не в том, что мы просто сокращаем проверки, а суть заключается в том, что мы внедряем аналитические инструменты, и, по сути, компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить (от уплаты налогов - ред.) просто никакого нет", - сказал он.Глава ведомства также привел конкретные цифры: если в 2010 году было проведено 70 тысяч проверок, то в прошлом году - всего 9 тысяч.

https://ria.ru/20201119/nalogi-1585339923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, экономика