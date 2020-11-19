https://ria.ru/20201119/dtp-1585425126.html

В Нижегородской области при столкновении двух фур погиб человек

В Нижегородской области при столкновении двух фур погиб человек

Два большегруза столкнулись на дороге в Нижегородской области, водитель одной из машин погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:57

2020-11-19T19:57

2020-11-19T20:07

балахнинский район

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Два большегруза столкнулись на дороге в Нижегородской области, водитель одной из машин погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в четверг около 16.00 на 12-м километре автодороги "Обход города Заволжье" в Балахнинском районе."По предварительным данным, водитель с 20-летним стажем, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом Scania. В результате ДТП водитель второго автомобиля скончался в скорой помощи. Водитель первой Scania госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html

балахнинский район

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балахнинский район, нижегородская область, происшествия