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В Нижегородской области при столкновении двух фур погиб человек
В Нижегородской области при столкновении двух фур погиб человек
Два большегруза столкнулись на дороге в Нижегородской области, водитель одной из машин погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:57
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балахнинский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Два большегруза столкнулись на дороге в Нижегородской области, водитель одной из машин погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в четверг около 16.00 на 12-м километре автодороги "Обход города Заволжье" в Балахнинском районе."По предварительным данным, водитель с 20-летним стажем, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом Scania. В результате ДТП водитель второго автомобиля скончался в скорой помощи. Водитель первой Scania госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.
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балахнинский район, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области при столкновении двух фур погиб человек

19:57 19.11.2020 (обновлено: 20:07 19.11.2020)
 
© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской области ДТП в Балахнинском районе Нижегородской области
 ДТП в Балахнинском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Два большегруза столкнулись на дороге в Нижегородской области, водитель одной из машин погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в четверг около 16.00 на 12-м километре автодороги "Обход города Заволжье" в Балахнинском районе.
"По предварительным данным, водитель с 20-летним стажем, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом Scania. В результате ДТП водитель второго автомобиля скончался в скорой помощи. Водитель первой Scania госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.
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Балахнинский районНижегородская областьПроисшествия
 
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