https://ria.ru/20201119/dtp-1585425126.html
В Нижегородской области при столкновении двух фур погиб человек
В Нижегородской области при столкновении двух фур погиб человек
Два большегруза столкнулись на дороге в Нижегородской области, водитель одной из машин погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:57
2020-11-19T19:57
2020-11-19T20:07
балахнинский район
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585425479_134:0:1448:739_1400x0_80_0_0_784a4ded44608e72d32b906be1e37586.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Два большегруза столкнулись на дороге в Нижегородской области, водитель одной из машин погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в четверг около 16.00 на 12-м километре автодороги "Обход города Заволжье" в Балахнинском районе."По предварительным данным, водитель с 20-летним стажем, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом Scania. В результате ДТП водитель второго автомобиля скончался в скорой помощи. Водитель первой Scania госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html
балахнинский район
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585425479_299:0:1284:739_1400x0_80_0_0_4c386e5bcbafbb409394f4908dfa088f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балахнинский район, нижегородская область, происшествия