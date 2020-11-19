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Пензенская область
Пензенская область
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Пензенскую область признали лидером среди регионов по ремонту дорог
Пензенскую область признали лидером среди регионов по ремонту дорог
Пензенская область второй раз подряд возглавила рейтинг российских регионов по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД),... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:45
2020-11-19T19:45
пензенская область
иван белозерцев
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пенза
общество
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ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости. Пензенская область второй раз подряд возглавила рейтинг российских регионов по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), доля региональных автодорог в нормативном состоянии увеличилась до 65%, сообщила пресс-служба правительства области.Ранее сообщалось, что по результатам итогового рейтинга 2019 года Пензенская область стала лидером в РФ по реализации нацпроекта БКАД, а по итогам 2017 и 2018 годов регион входил в тройку лидеров среди субъектов."Пензенский регион занял первую строчку рейтинга среди других регионов РФ… Высокие темпы работ по национальному проекту в целом по региону позволили области привлечь в 2020 году средства резервного фонда. Дополнительно отремонтировано 90 километров автомобильных дорог регионального значения, что улучшило показатель нормативного состояния автодорог до уровня показателя 2021 года. В настоящее время в нормативном состоянии находится 65% дорог региональной сети", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в четверг в Москве на совещании в рамках "Транспортной недели" вручил губернатору Ивану Белозерцеву символическую награду.Глава региона на совещании отметил, что областное правительство, реализуя проект, поставило задачу не просто выполнить целевые показатели. "Безусловно, приоритетом является повышение уровня безопасности дорог, ликвидация мест концентрации ДТП и удовлетворенность людей состоянием транспортной инфраструктуры. Но мы увидели в проекте новые цели и новые возможности, а именно стимулирование жилищного строительства и развитие комфортной городской среды", - цитирует Белозерцева пресс-служба.По его словам, современный покупатель выбирает жилье не только подходящее по доходам, планировке и расположению, но и с учетом удобной и развитой инфраструктуры, благоприятной среды для жизни, поэтому Пензенская область синхронизировала два национальных проекта – БКАД и "Жилье и городская среда"."Глава субъекта Федерации на примерах продемонстрировал синхронизацию двух приоритетных проектов. Так, в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Пензе были выполнены работы по ремонту двух больших участков улично-дорожной сети - улиц Володарского, Пушкина и Кирова. В текущем году в рамках программы "Комфортная городская среда" проведена реконструкция сквера "Копилка пословиц", примыкающего к улице Володарского, сквера Славы в районе улицы Кирова и сквера Пушкина по улице Пушкина", - отмечается в сообщении.
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иван белозерцев, москва, пенза, общество

Пензенскую область признали лидером среди регионов по ремонту дорог

19:45 19.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости. Пензенская область второй раз подряд возглавила рейтинг российских регионов по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), доля региональных автодорог в нормативном состоянии увеличилась до 65%, сообщила пресс-служба правительства области.
Ранее сообщалось, что по результатам итогового рейтинга 2019 года Пензенская область стала лидером в РФ по реализации нацпроекта БКАД, а по итогам 2017 и 2018 годов регион входил в тройку лидеров среди субъектов.
"Пензенский регион занял первую строчку рейтинга среди других регионов РФ… Высокие темпы работ по национальному проекту в целом по региону позволили области привлечь в 2020 году средства резервного фонда. Дополнительно отремонтировано 90 километров автомобильных дорог регионального значения, что улучшило показатель нормативного состояния автодорог до уровня показателя 2021 года. В настоящее время в нормативном состоянии находится 65% дорог региональной сети", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в четверг в Москве на совещании в рамках "Транспортной недели" вручил губернатору Ивану Белозерцеву символическую награду.
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Глава региона на совещании отметил, что областное правительство, реализуя проект, поставило задачу не просто выполнить целевые показатели. "Безусловно, приоритетом является повышение уровня безопасности дорог, ликвидация мест концентрации ДТП и удовлетворенность людей состоянием транспортной инфраструктуры. Но мы увидели в проекте новые цели и новые возможности, а именно стимулирование жилищного строительства и развитие комфортной городской среды", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
По его словам, современный покупатель выбирает жилье не только подходящее по доходам, планировке и расположению, но и с учетом удобной и развитой инфраструктуры, благоприятной среды для жизни, поэтому Пензенская область синхронизировала два национальных проекта – БКАД и "Жилье и городская среда".
"Глава субъекта Федерации на примерах продемонстрировал синхронизацию двух приоритетных проектов. Так, в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Пензе были выполнены работы по ремонту двух больших участков улично-дорожной сети - улиц Володарского, Пушкина и Кирова. В текущем году в рамках программы "Комфортная городская среда" проведена реконструкция сквера "Копилка пословиц", примыкающего к улице Володарского, сквера Славы в районе улицы Кирова и сквера Пушкина по улице Пушкина", - отмечается в сообщении.
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Пензенская областьИван БелозерцевМоскваПензаОбщество
 
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