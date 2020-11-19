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В Доминикане рассказали, как готовятся к приему россиян
В Доминикане рассказали, как готовятся к приему россиян
Пока авиасообщениия между Россией и Доминиканой нет, но, по словам экспертов, к рассмотрению вопроса о возобновлении рейсов оперштаб может вернуться в ближайшие РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:01
2020-11-19T17:01
2020-11-19T17:01
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пока авиасообщениия между Россией и Доминиканой нет, но, по словам экспертов, к рассмотрению вопроса о возобновлении рейсов оперштаб может вернуться в ближайшие дни, сообщает TourDom.ru. Россияне, проживающие в Доминиканской Республике, рассказали, что к приему российских туристов все готово. По неофициальным данным, в местном аэропорту уже якобы состоялось совещание, где обсуждали выделение слотов для российских авиакомпаний и найм русскоязычных сотрудников. Официальные источники подтверждают готовность туристической инфраструктуры достойно встретить гостей из РФ. Большинство отелей в Пунта-Кане сейчас открыты и заполнены иностранными туристами всего на 10 –15 процентов. От прибывающих гостей не требуется прохождение ПЦР-теста, а проводят лишь неинвазивные дыхательные экспресс-тесты.
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