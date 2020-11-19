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Мишустин рассказал о сложностях исполнения бюджета у ряда регионов
Мишустин рассказал о сложностях исполнения бюджета у ряда регионов
Ряд регионов испытывает сложности с исполнением бюджета, правительство продолжит их поддерживать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:21
2020-11-19T12:21
2020-11-19T12:58
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд регионов испытывает сложности с исполнением бюджета, правительство продолжит их поддерживать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В нынешней ситуации у многих регионов сейчас возникают сложности с исполнением бюджета. Правительство продолжит поддерживать субъекты Российской Федерации", - сказал он на заседании правительства.Премьер отметил, что многие предприятия малого и среднего бизнеса до конца так и не восстановились, а объёмы налоговых и неналоговых доходов, которые поступают в бюджеты регионов, снизились."Чтобы обеспечить их устойчивость, мы уже направили более 200 миллиардов рублей. Сегодня выделим еще 80 миллиардов рублей для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов Российской Федерации", - сказал Мишустин.Мишустин добавил, что рассчитывает на то, что эти средства помогут регионам выровнять ситуацию, выполнить все социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке."А также направить их на решение задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал он.
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Ряд регионов испытывает сложности с исполнением бюджета, правительство продолжит их поддерживать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"В нынешней ситуации у многих регионов сейчас возникают сложности с исполнением бюджета. Правительство продолжит поддерживать субъекты Российской Федерации", - сказал он на заседании правительства.
Премьер отметил, что многие предприятия малого и среднего бизнеса до конца так и не восстановились, а объёмы налоговых и неналоговых доходов, которые поступают в бюджеты регионов, снизились.
"Чтобы обеспечить их устойчивость, мы уже направили более 200 миллиардов рублей. Сегодня выделим еще 80 миллиардов рублей для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов Российской Федерации", - сказал Мишустин.
Мишустин добавил, что рассчитывает на то, что эти средства помогут регионам выровнять ситуацию, выполнить все социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке.
"А также направить их на решение задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал он.