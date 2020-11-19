https://ria.ru/20201119/byudzhet-1585320975.html

Мишустин рассказал о сложностях исполнения бюджета у ряда регионов

Мишустин рассказал о сложностях исполнения бюджета у ряда регионов

Ряд регионов испытывает сложности с исполнением бюджета, правительство продолжит их поддерживать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:58

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд регионов испытывает сложности с исполнением бюджета, правительство продолжит их поддерживать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В нынешней ситуации у многих регионов сейчас возникают сложности с исполнением бюджета. Правительство продолжит поддерживать субъекты Российской Федерации", - сказал он на заседании правительства.Премьер отметил, что многие предприятия малого и среднего бизнеса до конца так и не восстановились, а объёмы налоговых и неналоговых доходов, которые поступают в бюджеты регионов, снизились."Чтобы обеспечить их устойчивость, мы уже направили более 200 миллиардов рублей. Сегодня выделим еще 80 миллиардов рублей для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов. Средства получат 39 субъектов Российской Федерации", - сказал Мишустин.Мишустин добавил, что рассчитывает на то, что эти средства помогут регионам выровнять ситуацию, выполнить все социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке."А также направить их на решение задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал он.

https://ria.ru/20201118/putin-1585211089.html

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михаил мишустин, общество