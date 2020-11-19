Будет свет: почему провода на ЛЭП больше не будут обрываться

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Благодаря новой технологии провода из-за непогоды и упавших деревьев больше не будут обрываться. Сейчас в Новой Москве тестируют участок самовосстанавливающейся ЛЭП: рассказываем, как она работает.