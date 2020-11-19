https://ria.ru/20201119/budet-svet-pochemu-provoda-na-lep-bolshe-ne-budut-obryvatsya-1585418588.html
Будет свет: почему провода на ЛЭП больше не будут обрываться
Будет свет: почему провода на ЛЭП больше не будут обрываться
Благодаря новой технологии провода из-за непогоды и упавших деревьев больше не будут обрываться. Сейчас в Новой Москве тестируют участок самовосстанавливающейся ЛЭП: рассказываем, как она работает.
2020-11-19T19:12
2020-11-19T19:12
2020-11-19T19:12
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Будет свет: почему провода на ЛЭП больше не будут обрываться
Благодаря новой технологии провода из-за непогоды и упавших деревьев больше не будут обрываться. Сейчас в Новой Москве тестируют участок самовосстанавливающейся ЛЭП: рассказываем, как она работает.
2020-11-19T19:12
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PT1M41S
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видео, видео
Будет свет: почему провода на ЛЭП больше не будут обрываться
Благодаря новой технологии провода из-за непогоды и упавших деревьев больше не будут обрываться. Сейчас в Новой Москве тестируют участок самовосстанавливающейся ЛЭП: рассказываем, как она работает.
2020-11-19T19:12
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PT1M41S
Будет свет: почему провода на ЛЭП больше не будут обрываться
Благодаря новой технологии провода из-за непогоды и упавших деревьев больше не будут обрываться. Сейчас в Новой Москве тестируют участок самовосстанавливающейся ЛЭП: рассказываем, как она работает.