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Шоубиз
https://ria.ru/20201119/bobbi-braun-1585333028.html
Умер 28-летний пасынок Уитни Хьюстон
Умер 28-летний пасынок Уитни Хьюстон
Пасынок Уитни Хьюстон и сын ее бывшего мужа, известного R&B-исполнителя Бобби Брауна, Бобби Браун-младший найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:40
2020-11-19T14:07
шоубиз
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уитни хьюстон
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пасынок Уитни Хьюстон и сын ее бывшего мужа, известного R&amp;B-исполнителя Бобби Брауна, Бобби Браун-младший найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет портал TMZ. Ему было 28 лет.Причину смерти сейчас устанавливает полиция. Пока сообщается, что версия убийства не рассматривается. Бобби Браун младший – сын 51-летнего музыканта и актрисы Ким Уорд, от которой он ушел к Уитни Хьюстон.Одна из самых популярных поп-звезд и актриса Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Ей было 49 лет.Певицу нашли в гостиничном номере в ванной, в крови обнаружили алкоголь, наркотики и другие сильнодействующие вещества.Через три года при аналогичных обстоятельствах ушла из жизни дочь Хьюстон и Брауна Бобби Кристина.
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бобби браун, знаменитости, бобби кристина браун, звезды, уитни хьюстон

Умер 28-летний пасынок Уитни Хьюстон

13:40 19.11.2020 (обновлено: 14:07 19.11.2020)
 
© AFP 2020 / Getty Images/Rodin EckenrothЛэндон Браун, Бобби Браун младший и Бобби Браун
Лэндон Браун, Бобби Браун младший и Бобби Браун - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AFP 2020 / Getty Images/Rodin Eckenroth
Лэндон Браун, Бобби Браун младший и Бобби Браун. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пасынок Уитни Хьюстон и сын ее бывшего мужа, известного R&B-исполнителя Бобби Брауна, Бобби Браун-младший найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет портал TMZ. Ему было 28 лет.
Причину смерти сейчас устанавливает полиция. Пока сообщается, что версия убийства не рассматривается.
Бобби Браун младший – сын 51-летнего музыканта и актрисы Ким Уорд, от которой он ушел к Уитни Хьюстон.
Одна из самых популярных поп-звезд и актриса Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Ей было 49 лет.
Певицу нашли в гостиничном номере в ванной, в крови обнаружили алкоголь, наркотики и другие сильнодействующие вещества.
Через три года при аналогичных обстоятельствах ушла из жизни дочь Хьюстон и Брауна Бобби Кристина.
Уитни Хьюстон в фильме Телохранитель - РИА Новости, 1920, 05.05.2020
5 мая, 14:00Акценты
I will always love you: Голливуд снимет байопик о судьбе Уитни Хьюстон"Рокетмен" с Элтоном Джоном, "Богемская рапсодия" про Фредди Меркьюри, "Нина" о Нине Саймон, "Сид и Нэнси" про Sex Pistols – список кинобиографий легендарных музыкантов можно продолжать долго. Сейчас в разработке фильм об Элвисе Пресли, а еще – о Уитни Хьюстон.
 
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