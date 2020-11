Умер 28-летний пасынок Уитни Хьюстон

I will always love you: Голливуд снимет байопик о судьбе Уитни Хьюстон "Рокетмен" с Элтоном Джоном, "Богемская рапсодия" про Фредди Меркьюри, "Нина" о Нине Саймон, "Сид и Нэнси" про Sex Pistols – список кинобиографий легендарных музыкантов можно продолжать долго. Сейчас в разработке фильм об Элвисе Пресли, а еще – о Уитни Хьюстон.