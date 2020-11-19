Умер 28-летний пасынок Уитни Хьюстон
13:40 19.11.2020 (обновлено: 14:07 19.11.2020)
Лэндон Браун, Бобби Браун младший и Бобби Браун. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пасынок Уитни Хьюстон и сын ее бывшего мужа, известного R&B-исполнителя Бобби Брауна, Бобби Браун-младший найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет портал TMZ. Ему было 28 лет.
Причину смерти сейчас устанавливает полиция. Пока сообщается, что версия убийства не рассматривается.
Бобби Браун младший – сын 51-летнего музыканта и актрисы Ким Уорд, от которой он ушел к Уитни Хьюстон.
Одна из самых популярных поп-звезд и актриса Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Ей было 49 лет.
Певицу нашли в гостиничном номере в ванной, в крови обнаружили алкоголь, наркотики и другие сильнодействующие вещества.
Через три года при аналогичных обстоятельствах ушла из жизни дочь Хьюстон и Брауна Бобби Кристина.
5 мая, 14:00АкцентыI will always love you: Голливуд снимет байопик о судьбе Уитни Хьюстон"Рокетмен" с Элтоном Джоном, "Богемская рапсодия" про Фредди Меркьюри, "Нина" о Нине Саймон, "Сид и Нэнси" про Sex Pistols – список кинобиографий легендарных музыкантов можно продолжать долго. Сейчас в разработке фильм об Элвисе Пресли, а еще – о Уитни Хьюстон.