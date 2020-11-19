https://ria.ru/20201119/bobbi-braun-1585333028.html

Умер 28-летний пасынок Уитни Хьюстон

Умер 28-летний пасынок Уитни Хьюстон

Пасынок Уитни Хьюстон и сын ее бывшего мужа, известного R&B-исполнителя Бобби Брауна, Бобби Браун-младший найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:40

2020-11-19T13:40

2020-11-19T14:07

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пасынок Уитни Хьюстон и сын ее бывшего мужа, известного R&B-исполнителя Бобби Брауна, Бобби Браун-младший найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет портал TMZ. Ему было 28 лет.Причину смерти сейчас устанавливает полиция. Пока сообщается, что версия убийства не рассматривается. Бобби Браун младший – сын 51-летнего музыканта и актрисы Ким Уорд, от которой он ушел к Уитни Хьюстон.Одна из самых популярных поп-звезд и актриса Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Ей было 49 лет.Певицу нашли в гостиничном номере в ванной, в крови обнаружили алкоголь, наркотики и другие сильнодействующие вещества.Через три года при аналогичных обстоятельствах ушла из жизни дочь Хьюстон и Брауна Бобби Кристина.

https://radiosputnik.ria.ru/20200505/1570835525.html

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