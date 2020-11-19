https://ria.ru/20201119/blagotvoritelnost-1585410659.html

В еврейской общине собрали более 10 млн рублей пожилым и соцработникам

В еврейской общине собрали более 10 млн рублей пожилым и соцработникам

Более 10 миллионов рублей собрали по итогам онлайн-марафона Российского еврейского конгресса (РЕК) на помощь пожилым людям и соцработникам, заявил президент РЕК РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:29

2020-11-19T18:29

2020-11-19T18:29

религия и мировоззрение

денис проценко

религия

юрий каннер

коммунарка (москва)

российский еврейский конгресс

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Более 10 миллионов рублей собрали по итогам онлайн-марафона Российского еврейского конгресса (РЕК) на помощь пожилым людям и соцработникам, заявил президент РЕК Юрий Каннер."Мы достигли заявленной цифры в 10 миллионов и перешагнули ее. Пожертвования внесли около 300 человек. Цель нашего марафона в том, чтобы, во-первых, помочь еврейским благотворительным организациям поддерживать более 100 тысяч человек по всей стране. И во-вторых, всем, кто хочет участвовать в этой поддержке, дать возможность сделать это вместе с нами", - приводят в пресс-службе РЕК слова Каннера.На собранные средства пожилым передадут продуктовые наборы, а также обеспечат защитными средствами патронажных работников, которые ухаживают за лежачими больными. Также средства пойдут на деятельность программ РЕК "Сиделки", "Компаньоны" и "Интеллектуальный патронаж". Всего, по данным РЕК, в этих программах участвуют 464 пожилых подопечных в 46 городах России.Те, кто не успел внести пожертвования во время трансляции, по-прежнему могут сделать это на сайте онлайн-марафона по адресу rjcevent.ru, отмечают в организации.Также во время марафона вручили премию Российского еврейского конгресса "Global Influence Award" – "особого знака признательности людям, чья деятельность оказала большое влияние на мир". "На этот раз почетные знаки получили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, художник и один из основателей соц-арта Александр Меламид и главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко", - уточнили в РЕК.

https://ria.ru/20201118/dialog-1585230174.html

коммунарка (москва)

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денис проценко, религия, юрий каннер, коммунарка (москва), российский еврейский конгресс, биньямин нетаньяху, израиль, в мире