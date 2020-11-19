В МИД прокомментировали заявление США о конференции по беженцам в Дамаске
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия с недоумением восприняла заявление США о конференции по беженцам в Дамаске, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, конференция состоялась, несмотря на активное противодействие США и бойкот со стороны ЕС.
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"Критические комментарии американских представителей мы рассматриваем как идущие в русле проводимого Вашингтоном курса на блокирование процесса возвращения сирийских беженцев на родину... Мы сожалеем, что в Госдепартаменте продолжают деструктивную политику игры на публику вокруг прошедшего в столице Сирии международного форума по тематике беженцев", - сказала Захарова на брифинге.
Международная конференция по вопросу возвращения беженцев прошла в Дамаске на прошлой неделе. В четверг ее участники подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва суверенитета и территориальной целостности САР. Кроме того, участники конференции выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН.
Представитель ЕС по внешней политике и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что Европейский союз считает проведение конференции по возвращению беженцев преждевременным, в связи с чем не собирается принимать в ней участие. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллис в конце октября на заседании Совбеза призвал все страны отказаться от участия в конференции, заявив, что в Вашингтоне твердо убеждены в контрпродуктивности данного мероприятия. В МИД РФ назвали отказ США от участия в форуме в Дамаске двойными стандартами в отношении САР.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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