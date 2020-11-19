https://ria.ru/20201119/belorussiya-1585372088.html

Лукашенко произвел перестановки в силовом блоке

Лукашенко произвел перестановки в силовом блоке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел в четверг назначения в силовом блоке страны, в том числе, повысил замминистра внутренних дел Юрия Назаренко до РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:51

2020-11-19T15:51

2020-11-19T17:38

протесты в белоруссии

юрий назаренко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел в четверг назначения в силовом блоке страны, в том числе, повысил замминистра внутренних дел Юрия Назаренко до первого замглавы ведомства, передает Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сегодня ряд назначений в правоохранительном блоке. Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности. До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции", - говорится в сообщении.По данным издания, Лукашенко пояснил свое решение тем, что теперь общественной безопасности будет отводиться первостепенная роль."Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде из прежних заместителей (министра внутренних дел – ред.), особенно первого: нет того, что мы не доверяем кому-то. Просто, исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции. Вот и все секреты. Чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем", - заметил президент.При этом он обратил внимание, что появившиеся вакансии в системе МВД надо заполнять молодыми и проверенными офицерами. Как признался Лукашенко, он абсолютно согласен, что это "проверенные люди", которые показали, что они "настоящие патриоты и готовы защищать свою родину, не глядя на то, какие накаты осуществлялись на всех нас и прежде всего на военных, милицию". "Они это выдержали. Не стыдно, что у нас есть такая милиция", - сказал глава государства.Лукашенко также назначил начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками. Андрей Любимов, первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник криминальной милиции, переведен в Витебск. Там он займет должность начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы отмечают радикализацию протестов.

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html

https://ria.ru/20201117/militsiya-1585032232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко: "Направление общественной безопасности для нас будет наиважнейшим" Лукашенко объяснил перестановки в МВД сменой приоритетов после массовых протестов. 2020-11-19T15:51 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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юрий назаренко, александр лукашенко, белоруссия, в мире