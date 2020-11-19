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https://ria.ru/20201119/barkhin-1585356899.html
Ректор ГИТИСа назвал художника Сергея Бархина абсолютным гением театра
Ректор ГИТИСа назвал художника Сергея Бархина абсолютным гением театра
Народный художник России Сергей Бархин был абсолютным гением, великим театральным художником, человеком глубочайшей культуры и выдающимся педагогом, рассказал... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:44
2020-11-19T14:44
культура
новости культуры
григорий заславский
российская академия художеств
большой театр
театр имени моссовета
гитис
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Народный художник России Сергей Бархин был абсолютным гением, великим театральным художником, человеком глубочайшей культуры и выдающимся педагогом, рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.Ранее пресс-служба Российской академии художеств сообщила РИА Новости, что известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни."Сергей Михайлович Бархин был абсолютным гением, великим театральным художником, человеком глубочайшей культуры, очень богатых семейных традиций. Это огромное наследие семьи Бархиных-Жолтовских, среди его родственников были многие выдающиеся советские архитекторы. Сам он, закончив архитектурный институт, пошел в театр, потому что театр в советское время давал ту невероятную свободу, которой были лишены художник соцнаправления. Как говорил сам Бархин, это была "невероятная оперативность выхода к публике". Он был один из последних представителей великой школы советских театральных художников - Бархин, Давид Боровский, Эдуард Кочергин... Светлая ему память", - сказал Заславский.Он отметил, что Бархин был художником-артистом, человеком театра до мозга костей."И он был выдающемся педагогом, основателем и руководителем факультета сценографии в ГИТИСе, история которого не такая уж и длинная. Он заложил основы обучения. Бархин первым посчитал необходимым, чтобы художники ставили какие-то спектакли как режиссеры и даже играли в них, когда художник придумывает не декорации, а все театральное решение", - сказал собеседник агентства.Лауреат Государственных премий РФ (1993, 2001), академик Российской академии художеств Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве в семье потомственных архитекторов. После окончания Московского архитектурного института в 1962 году работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева. В 1988—1992 годах Бархин был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1995—2000 годах — сценографом Большого театра, где поставил оперы "Травиата", "Аида" "Иоланта", балет "Жизель".Бархин оформлял спектакли в МХТ имени Чехова ("Татуированная роза"), "Современнике" ("С вечера до полудня", "Чайка"), Театре имени Маяковского ("Таланты и поклонники", "Плоды просвещения", "Русский роман"), Театр имени Моссовета ("Царская охота") и других московских театров. В 1992 году художник основал в ГИТИСе кафедру сценографии и был ее руководителем. Бархин – неоднократный лауреат премии "Золотая маска" и других театральных премий.
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новости культуры, григорий заславский, российская академия художеств, большой театр, театр имени моссовета, гитис

Ректор ГИТИСа назвал художника Сергея Бархина абсолютным гением театра

14:44 19.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковХудожник Сергей Бархин на презентации книги "Сценографы России. Сергей Бархин" в Московский театр юного зрителя.
Художник Сергей Бархин на презентации книги Сценографы России. Сергей Бархин в Московский театр юного зрителя. - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Народный художник России Сергей Бархин был абсолютным гением, великим театральным художником, человеком глубочайшей культуры и выдающимся педагогом, рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Ранее пресс-служба Российской академии художеств сообщила РИА Новости, что известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни.
"Сергей Михайлович Бархин был абсолютным гением, великим театральным художником, человеком глубочайшей культуры, очень богатых семейных традиций. Это огромное наследие семьи Бархиных-Жолтовских, среди его родственников были многие выдающиеся советские архитекторы. Сам он, закончив архитектурный институт, пошел в театр, потому что театр в советское время давал ту невероятную свободу, которой были лишены художник соцнаправления. Как говорил сам Бархин, это была "невероятная оперативность выхода к публике". Он был один из последних представителей великой школы советских театральных художников - Бархин, Давид Боровский, Эдуард Кочергин... Светлая ему память", - сказал Заславский.
Он отметил, что Бархин был художником-артистом, человеком театра до мозга костей.
"И он был выдающемся педагогом, основателем и руководителем факультета сценографии в ГИТИСе, история которого не такая уж и длинная. Он заложил основы обучения. Бархин первым посчитал необходимым, чтобы художники ставили какие-то спектакли как режиссеры и даже играли в них, когда художник придумывает не декорации, а все театральное решение", - сказал собеседник агентства.
Лауреат Государственных премий РФ (1993, 2001), академик Российской академии художеств Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве в семье потомственных архитекторов. После окончания Московского архитектурного института в 1962 году работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева. В 1988—1992 годах Бархин был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1995—2000 годах — сценографом Большого театра, где поставил оперы "Травиата", "Аида" "Иоланта", балет "Жизель".
Бархин оформлял спектакли в МХТ имени Чехова ("Татуированная роза"), "Современнике" ("С вечера до полудня", "Чайка"), Театре имени Маяковского ("Таланты и поклонники", "Плоды просвещения", "Русский роман"), Театр имени Моссовета ("Царская охота") и других московских театров. В 1992 году художник основал в ГИТИСе кафедру сценографии и был ее руководителем. Бархин – неоднократный лауреат премии "Золотая маска" и других театральных премий.
Художник-постановщик Сергей Бархин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 14:28Культура
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