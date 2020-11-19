https://ria.ru/20201119/barkhin-1585356899.html

Ректор ГИТИСа назвал художника Сергея Бархина абсолютным гением театра

Ректор ГИТИСа назвал художника Сергея Бархина абсолютным гением театра

Народный художник России Сергей Бархин был абсолютным гением, великим театральным художником, человеком глубочайшей культуры и выдающимся педагогом, рассказал... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:44

2020-11-19T14:44

2020-11-19T14:44

культура

новости культуры

григорий заславский

российская академия художеств

большой театр

театр имени моссовета

гитис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354699_0:0:2548:1433_1400x0_80_0_0_69ed4c8bf235160f0fdd067cda88765c.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Народный художник России Сергей Бархин был абсолютным гением, великим театральным художником, человеком глубочайшей культуры и выдающимся педагогом, рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.Ранее пресс-служба Российской академии художеств сообщила РИА Новости, что известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни."Сергей Михайлович Бархин был абсолютным гением, великим театральным художником, человеком глубочайшей культуры, очень богатых семейных традиций. Это огромное наследие семьи Бархиных-Жолтовских, среди его родственников были многие выдающиеся советские архитекторы. Сам он, закончив архитектурный институт, пошел в театр, потому что театр в советское время давал ту невероятную свободу, которой были лишены художник соцнаправления. Как говорил сам Бархин, это была "невероятная оперативность выхода к публике". Он был один из последних представителей великой школы советских театральных художников - Бархин, Давид Боровский, Эдуард Кочергин... Светлая ему память", - сказал Заславский.Он отметил, что Бархин был художником-артистом, человеком театра до мозга костей."И он был выдающемся педагогом, основателем и руководителем факультета сценографии в ГИТИСе, история которого не такая уж и длинная. Он заложил основы обучения. Бархин первым посчитал необходимым, чтобы художники ставили какие-то спектакли как режиссеры и даже играли в них, когда художник придумывает не декорации, а все театральное решение", - сказал собеседник агентства.Лауреат Государственных премий РФ (1993, 2001), академик Российской академии художеств Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве в семье потомственных архитекторов. После окончания Московского архитектурного института в 1962 году работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева. В 1988—1992 годах Бархин был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1995—2000 годах — сценографом Большого театра, где поставил оперы "Травиата", "Аида" "Иоланта", балет "Жизель".Бархин оформлял спектакли в МХТ имени Чехова ("Татуированная роза"), "Современнике" ("С вечера до полудня", "Чайка"), Театре имени Маяковского ("Таланты и поклонники", "Плоды просвещения", "Русский роман"), Театр имени Моссовета ("Царская охота") и других московских театров. В 1992 году художник основал в ГИТИСе кафедру сценографии и был ее руководителем. Бархин – неоднократный лауреат премии "Золотая маска" и других театральных премий.

https://ria.ru/20201119/barkhin-1585352212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, григорий заславский, российская академия художеств, большой театр, театр имени моссовета, гитис