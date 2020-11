https://ria.ru/20201119/asmus-1585373072.html

Кристина Асмус показала стриптиз

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Актриса Кристина Асмус станцевала стриптиз и выложила ролик у себя в инстаграме.На кадрах актриса танцует в комнате перед камерой под песню You can leave your hat on. В начале видео на ней надеты теплая кофта и термобелье.Асмус показывает разные па, снимает с себя кофту, после чего стаскивает кальсоны. В конце ролика она осталась в облегающей спортивной футболке и джинсах.В комментарии к видео актриса запустила конкурс. Она предложила подписчикам "перетанцевать" ее."Как вы поняли по видео - танцевальный навык и присутствие юмора необязательны!" - написала она.Подписчики актрисы по-разному оценили ролик. Кому-то он понравился, другие сочли, что она кривляется."Вы вообще нереальная красотка", - написал dimavasilev63."Ждала этот конкурс", - отметила _yanina90_."Противно", - возразил им evgeniigerasimov_msk.

