https://ria.ru/20201119/arkhangel-1585358323.html

Михайлов день в 2020 году в России

Михайлов день в 2020 году в России

Михайлов день православные христиане отмечают 21 ноября. О том, как празднуют День архангела Михаила в России, о его традициях и приметах - в материале РИА... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:09

2020-11-19T15:09

2020-11-19T15:09

религия и мировоззрение

геннадий рождественский

аналитика - религия и мировоззрение

сербия

справки

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/20240/52/202405261_0:188:402:414_1400x0_80_0_0_f3271eaf52a5498f0558157ab9b72430.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Михайлов день православные христиане отмечают 21 ноября. О том, как празднуют День архангела Михаила в России, о его традициях и приметах - в материале РИА Новости.История праздникаМихайлов день - народное название большого церковного праздника. В церковном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.Согласно христианскому учению, помимо видимого всем тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен как ангелами ("ангел" в перевод с греческого – "посланник") - посланниками Божиими, так и демонами - в русской традиции бесами. Последние являются падшими ангелами, которые отступились от Бога.Главные среди ангелов – архангелы. Их в Церкви именуют высшими "ангельскими чинами". Самый известный из них - как раз архангел Михаил. Он упоминается еще в книгах Ветхого Завета, поэтому почитается не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе.В христианском вероучении Михаил считается предводителем всех ангельских сил. То есть "главнокомандующим". По-гречески - "архистратиг".Верующие молятся архангелу Михаилу в различных нуждах. В церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям. Поэтому в IV веке в его честь был установлен популярный в народе праздник, который отмечается 21 ноября.ТрадицииТак как архангел Михаил является предводителем всех бесплотных небесных сил, то со временем 21 ноября стали отмечать и их память. В традиции Русской церкви этот день святого Михаила называется еще "Всеобщим днем ангела".Согласно православному вероучению, после крещения к каждому человеку Бог посылает ангела-хранителя. Тот незримым образом наставляет верующего на путь спасения и оберегает его от злых духов, но при этом не ущемляет свободу воли.К личному ангелу-хранителю принято ежедневно обращаться. Молитвы ему включены в утреннее правило молитвослова.В Михайлов день верующие читают акафист Ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".Помимо христианских традиций, праздник архангела Михаила окружен многочисленными народными обычаями. Например, в Сербии перед иконой архистратига принято класть различные дары, чтобы святой уберег от болезней и преждевременной смерти.А на Руси раньше в Михайлов день ублажали дворового - невидимого духа двора, младшего брата домового. Для него оставляли различные подарки, чтобы тот весь следующий год оберегал скот и территорию вокруг жилища.Запреты на Михайлов деньС праздником на Руси было связано немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. С чем связан такой запрет - доподлинно неизвестно.Кроме того, Михайлов день считался последним, когда можно было играть свадьбы. Через неделю после него начинается длительный Рождественский пост. В этот период, согласно уставу, венчания не совершаются.До наших дней дошел лишь один запрет - на тяжелый физический труд. Это правило распространяется на все церковные праздники. При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая усердным молитвам и посещению храма в этот день, то же относится и к выполнению трудовых обязанностей и неотложным делам.ПриметыНа Руси считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно смотреть на знаки природы.Считалось, что если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу. А если нет даже мороза - жди теплую зиму.Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой. А если весь день ясно – значит, скоро наступят трескучие морозы.

https://ria.ru/20201014/pokrov-1579228861.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий рождественский, аналитика - религия и мировоззрение, сербия, справки, общество