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Религия и мировоззрение
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Михайлов день в 2020 году в России
Михайлов день в 2020 году в России
Михайлов день православные христиане отмечают 21 ноября. О том, как празднуют День архангела Михаила в России, о его традициях и приметах - в материале РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:09
2020-11-19T15:09
религия и мировоззрение
геннадий рождественский
аналитика - религия и мировоззрение
сербия
справки
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Михайлов день православные христиане отмечают 21 ноября. О том, как празднуют День архангела Михаила в России, о его традициях и приметах - в материале РИА Новости.История праздникаМихайлов день - народное название большого церковного праздника. В церковном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.Согласно христианскому учению, помимо видимого всем тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен как ангелами ("ангел" в перевод с греческого – "посланник") - посланниками Божиими, так и демонами - в русской традиции бесами. Последние являются падшими ангелами, которые отступились от Бога.Главные среди ангелов – архангелы. Их в Церкви именуют высшими "ангельскими чинами". Самый известный из них - как раз архангел Михаил. Он упоминается еще в книгах Ветхого Завета, поэтому почитается не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе.В христианском вероучении Михаил считается предводителем всех ангельских сил. То есть "главнокомандующим". По-гречески - "архистратиг".Верующие молятся архангелу Михаилу в различных нуждах. В церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям. Поэтому в IV веке в его честь был установлен популярный в народе праздник, который отмечается 21 ноября.ТрадицииТак как архангел Михаил является предводителем всех бесплотных небесных сил, то со временем 21 ноября стали отмечать и их память. В традиции Русской церкви этот день святого Михаила называется еще "Всеобщим днем ангела".Согласно православному вероучению, после крещения к каждому человеку Бог посылает ангела-хранителя. Тот незримым образом наставляет верующего на путь спасения и оберегает его от злых духов, но при этом не ущемляет свободу воли.К личному ангелу-хранителю принято ежедневно обращаться. Молитвы ему включены в утреннее правило молитвослова.В Михайлов день верующие читают акафист Ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".Помимо христианских традиций, праздник архангела Михаила окружен многочисленными народными обычаями. Например, в Сербии перед иконой архистратига принято класть различные дары, чтобы святой уберег от болезней и преждевременной смерти.А на Руси раньше в Михайлов день ублажали дворового - невидимого духа двора, младшего брата домового. Для него оставляли различные подарки, чтобы тот весь следующий год оберегал скот и территорию вокруг жилища.Запреты на Михайлов деньС праздником на Руси было связано немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. С чем связан такой запрет - доподлинно неизвестно.Кроме того, Михайлов день считался последним, когда можно было играть свадьбы. Через неделю после него начинается длительный Рождественский пост. В этот период, согласно уставу, венчания не совершаются.До наших дней дошел лишь один запрет - на тяжелый физический труд. Это правило распространяется на все церковные праздники. При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая усердным молитвам и посещению храма в этот день, то же относится и к выполнению трудовых обязанностей и неотложным делам.ПриметыНа Руси считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно смотреть на знаки природы.Считалось, что если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу. А если нет даже мороза - жди теплую зиму.Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой. А если весь день ясно – значит, скоро наступят трескучие морозы.
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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геннадий рождественский, аналитика - религия и мировоззрение, сербия, справки, общество

Михайлов день в 2020 году в России

15:09 19.11.2020
 
© РИА Новости / Бесик ПипияВ Тбилиси открылась уникальная выставка шитых икон
В Тбилиси открылась уникальная выставка шитых икон - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Бесик Пипия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Михайлов день православные христиане отмечают 21 ноября. О том, как празднуют День архангела Михаила в России, о его традициях и приметах - в материале РИА Новости.

История праздника

Михайлов день - народное название большого церковного праздника. В церковном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Согласно христианскому учению, помимо видимого всем тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен как ангелами ("ангел" в перевод с греческого – "посланник") - посланниками Божиими, так и демонами - в русской традиции бесами. Последние являются падшими ангелами, которые отступились от Бога.
Главные среди ангелов – архангелы. Их в Церкви именуют высшими "ангельскими чинами". Самый известный из них - как раз архангел Михаил. Он упоминается еще в книгах Ветхого Завета, поэтому почитается не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе.
В христианском вероучении Михаил считается предводителем всех ангельских сил. То есть "главнокомандующим". По-гречески - "архистратиг".
Верующие молятся архангелу Михаилу в различных нуждах. В церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям. Поэтому в IV веке в его честь был установлен популярный в народе праздник, который отмечается 21 ноября.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАрхангельский собор на Соборной площади Московского Кремля
Архангельский собор на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Архангельский собор на Соборной площади Московского Кремля

Традиции

Так как архангел Михаил является предводителем всех бесплотных небесных сил, то со временем 21 ноября стали отмечать и их память. В традиции Русской церкви этот день святого Михаила называется еще "Всеобщим днем ангела".
Согласно православному вероучению, после крещения к каждому человеку Бог посылает ангела-хранителя. Тот незримым образом наставляет верующего на путь спасения и оберегает его от злых духов, но при этом не ущемляет свободу воли.
К личному ангелу-хранителю принято ежедневно обращаться. Молитвы ему включены в утреннее правило молитвослова.
В Михайлов день верующие читают акафист Ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВ кафедральном соборном храме Христа Спасителя во время Божественной литургии
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя во время Божественной литургии - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя во время Божественной литургии
Помимо христианских традиций, праздник архангела Михаила окружен многочисленными народными обычаями. Например, в Сербии перед иконой архистратига принято класть различные дары, чтобы святой уберег от болезней и преждевременной смерти.
А на Руси раньше в Михайлов день ублажали дворового - невидимого духа двора, младшего брата домового. Для него оставляли различные подарки, чтобы тот весь следующий год оберегал скот и территорию вокруг жилища.

Запреты на Михайлов день

С праздником на Руси было связано немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. С чем связан такой запрет - доподлинно неизвестно.
Кроме того, Михайлов день считался последним, когда можно было играть свадьбы. Через неделю после него начинается длительный Рождественский пост. В этот период, согласно уставу, венчания не совершаются.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУбранство Воскресенского собора на территории Ново-Иерусалимского мужского монастыря
Убранство Воскресенского собора на территории Ново-Иерусалимского мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Убранство Воскресенского собора на территории Ново-Иерусалимского мужского монастыря
До наших дней дошел лишь один запрет - на тяжелый физический труд. Это правило распространяется на все церковные праздники. При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая усердным молитвам и посещению храма в этот день, то же относится и к выполнению трудовых обязанностей и неотложным делам.

Приметы

На Руси считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно смотреть на знаки природы.
Считалось, что если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу. А если нет даже мороза - жди теплую зиму.
Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой. А если весь день ясно – значит, скоро наступят трескучие морозы.
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