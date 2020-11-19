https://ria.ru/20201119/afganistan-1585326864.html

США должны осознать последствия кампании в Афганистане, заявили в МИД

США должны осознать последствия кампании в Афганистане, заявили в МИД

Россия считает, что США должны осознать все последствия своей кампании в Афганистане, в первую очередь, гибель мирных жителей из-за ошибочных авиаударов,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:47

2020-11-19T12:47

2020-11-19T12:54

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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сша

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия считает, что США должны осознать все последствия своей кампании в Афганистане, в первую очередь, гибель мирных жителей из-за ошибочных авиаударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы полагаем, что в Вашингтоне должны проанализировать и осознать все последствия своей двадцатилетней военной кампании в Афганистане, имея в виду, в первую очередь, жертвы среди мирного гражданского населения в результате ошибочных ударов США и НАТО или несанкционированных действий их военнослужащих, а также, конечно, социально-экономический ущерб, нанесенный афганскому народу в результате длительных военных действий", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.В конце февраля текущего года на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.

https://ria.ru/20201119/amerika-1585247916.html

афганистан

сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, в мире