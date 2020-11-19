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США должны осознать последствия кампании в Афганистане, заявили в МИД
США должны осознать последствия кампании в Афганистане, заявили в МИД
Россия считает, что США должны осознать все последствия своей кампании в Афганистане, в первую очередь, гибель мирных жителей из-за ошибочных авиаударов,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:47
2020-11-19T12:54
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия считает, что США должны осознать все последствия своей кампании в Афганистане, в первую очередь, гибель мирных жителей из-за ошибочных авиаударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы полагаем, что в Вашингтоне должны проанализировать и осознать все последствия своей двадцатилетней военной кампании в Афганистане, имея в виду, в первую очередь, жертвы среди мирного гражданского населения в результате ошибочных ударов США и НАТО или несанкционированных действий их военнослужащих, а также, конечно, социально-экономический ущерб, нанесенный афганскому народу в результате длительных военных действий", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.В конце февраля текущего года на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, в мире

США должны осознать последствия кампании в Афганистане, заявили в МИД

12:47 19.11.2020 (обновлено: 12:54 19.11.2020)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия считает, что США должны осознать все последствия своей кампании в Афганистане, в первую очередь, гибель мирных жителей из-за ошибочных авиаударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы полагаем, что в Вашингтоне должны проанализировать и осознать все последствия своей двадцатилетней военной кампании в Афганистане, имея в виду, в первую очередь, жертвы среди мирного гражданского населения в результате ошибочных ударов США и НАТО или несанкционированных действий их военнослужащих, а также, конечно, социально-экономический ущерб, нанесенный афганскому народу в результате длительных военных действий", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 08:00
Кто мешает американцам уйти из Афганистана
В конце февраля текущего года на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанСШАВ мире
 
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