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Госдума приняла законы о допгарантиях верховенства Конституции
Госдума приняла законы о допгарантиях верховенства Конституции
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:48
2020-11-18T12:48
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России.Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин.В пакет проектов входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в 6 кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. ГД рассмотрела в третьем чтении четыре из пяти проектов.Законопроектами предлагается закрепить в кодексах РФ и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. В развитие этой нормы, закрепленной в статье 125 Основного закона, закреплено, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению. Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом РФ, не подлежат применению в ином истолковании. В статье 79 Конституции также указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.В соответствии с этими конституционными положениями законопроектами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права - в кодексах РФ и законах: в соответствующих статьях законодательных актов РФ указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону, не допускается.
https://ria.ru/20201111/peskov-1584082259.html
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госдума рф, владимир путин, политика

Госдума приняла законы о допгарантиях верховенства Конституции

12:48 18.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России.
Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 12:55
Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию
В пакет проектов входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в 6 кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. ГД рассмотрела в третьем чтении четыре из пяти проектов.
Законопроектами предлагается закрепить в кодексах РФ и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. В развитие этой нормы, закрепленной в статье 125 Основного закона, закреплено, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению. Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом РФ, не подлежат применению в ином истолковании. В статье 79 Конституции также указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.
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В соответствии с этими конституционными положениями законопроектами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права - в кодексах РФ и законах: в соответствующих статьях законодательных актов РФ указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону, не допускается.
 
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