https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585261683.html
В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек
В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек
В Берлине на акциях противников обновленного закона об инфекционной защите населения задержали не менее 365 человек, сообщает полиция. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T22:14
2020-11-18T22:14
2020-11-19T09:17
протесты
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БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. В Берлине на акциях противников обновленного закона об инфекционной защите населения задержали не менее 365 человек, сообщает полиция.По данным на 19:30 (21:30 мск) пострадали до 10 сотрудников правоохранительных органов, двух протестующих могли арестовать.В среду около бундестага прошла серия акций против расширения полномочий федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. По мнению митингующих, поправки в закон нарушают их гражданские права.Протесты сопровождались нарушениями мер инфекционной защиты, полиция вынудила организаторов самой крупной из них, у Бранденбургских ворот, закончить ее. Часть митингующих вела себя агрессивно и кидала в силовиков бутылки, камни и пиротехнику. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, которые работали вполсилы и не были направлены прямо на людей.Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались.
https://ria.ru/20201118/germaniya-1585169562.html
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Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага
ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА.
2020-11-18T22:14
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протесты, германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости.
В Берлине
на акциях противников обновленного закона об инфекционной защите населения задержали не менее 365 человек, сообщает полиция.
По данным на 19:30 (21:30 мск) пострадали до 10 сотрудников правоохранительных органов, двух протестующих могли арестовать.
В среду около бундестага прошла серия акций против расширения полномочий федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. По мнению митингующих, поправки в закон нарушают их гражданские права.
Протесты сопровождались нарушениями мер инфекционной защиты, полиция вынудила организаторов самой крупной из них, у Бранденбургских ворот, закончить ее. Часть митингующих вела себя агрессивно и кидала в силовиков бутылки, камни и пиротехнику. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, которые работали вполсилы и не были направлены прямо на людей.
Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле
, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались.