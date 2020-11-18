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В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек
В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек
В Берлине на акциях противников обновленного закона об инфекционной защите населения задержали не менее 365 человек, сообщает полиция. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T22:14
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протесты
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. В Берлине на акциях противников обновленного закона об инфекционной защите населения задержали не менее 365 человек, сообщает полиция.По данным на 19:30 (21:30 мск) пострадали до 10 сотрудников правоохранительных органов, двух протестующих могли арестовать.В среду около бундестага прошла серия акций против расширения полномочий федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. По мнению митингующих, поправки в закон нарушают их гражданские права.Протесты сопровождались нарушениями мер инфекционной защиты, полиция вынудила организаторов самой крупной из них, у Бранденбургских ворот, закончить ее. Часть митингующих вела себя агрессивно и кидала в силовиков бутылки, камни и пиротехнику. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, которые работали вполсилы и не были направлены прямо на людей.Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались.
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РИА Новости
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Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага
ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА.
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протесты, германия, берлин (город), в мире

В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек

22:14 18.11.2020 (обновлено: 09:17 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Берлине
Участники акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. В Берлине на акциях противников обновленного закона об инфекционной защите населения задержали не менее 365 человек, сообщает полиция.
По данным на 19:30 (21:30 мск) пострадали до 10 сотрудников правоохранительных органов, двух протестующих могли арестовать.
Полиция у здания бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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В среду около бундестага прошла серия акций против расширения полномочий федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. По мнению митингующих, поправки в закон нарушают их гражданские права.
Протесты сопровождались нарушениями мер инфекционной защиты, полиция вынудила организаторов самой крупной из них, у Бранденбургских ворот, закончить ее. Часть митингующих вела себя агрессивно и кидала в силовиков бутылки, камни и пиротехнику. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, которые работали вполсилы и не были направлены прямо на людей.
Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались.
 
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