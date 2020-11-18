https://ria.ru/20201118/yaponiya-1585038238.html
В Японии роботы-волки защищают город от медведей
В Японии роботы-волки защищают город от медведей
Власти японского города Такикавы нашли необычный способ защитить город от бродящих в округе медведей, сообщает UPI. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:08
2020-11-18T00:08
2020-11-18T00:08
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япония
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Власти японского города Такикавы нашли необычный способ защитить город от бродящих в округе медведей, сообщает UPI.Администрация закупила необычных стражей — роботов-волков, оборудованных датчиками движения. Технологические монстры были созданы исследователями местного университета и сотрудниками одной из крупных фирм.Они сделаны из металла и покрыты искусственным мехом. Датчики движения фиксируют приближение хищников, и роботы "оживают" — мигают красными глазами, двигают головой и издают воющие и визжащие звуки.Власти заявили, что это эффективно препятствует проникновению медведей в город.
https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html
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новости - туризм, япония
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
Власти японского города Такикавы нашли необычный способ защитить город от бродящих в округе медведей, сообщает
UPI.
Администрация закупила необычных стражей — роботов-волков, оборудованных датчиками движения. Технологические монстры были созданы исследователями местного университета и сотрудниками одной из крупных фирм.
Они сделаны из металла и покрыты искусственным мехом. Датчики движения фиксируют приближение хищников, и роботы "оживают" — мигают красными глазами, двигают головой и издают воющие и визжащие звуки.
Власти заявили, что это эффективно препятствует проникновению медведей в город.