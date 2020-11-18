Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201118/yaponiya-1585038238.html
В Японии роботы-волки защищают город от медведей
В Японии роботы-волки защищают город от медведей
Власти японского города Такикавы нашли необычный способ защитить город от бродящих в округе медведей, сообщает UPI. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:08
2020-11-18T00:08
туризм
новости - туризм
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155072/37/1550723778_0:100:3286:1948_1400x0_80_0_0_f00af0c7017e970951c949dcbb9be152.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Власти японского города Такикавы нашли необычный способ защитить город от бродящих в округе медведей, сообщает UPI.Администрация закупила необычных стражей — роботов-волков, оборудованных датчиками движения. Технологические монстры были созданы исследователями местного университета и сотрудниками одной из крупных фирм.Они сделаны из металла и покрыты искусственным мехом. Датчики движения фиксируют приближение хищников, и роботы "оживают" — мигают красными глазами, двигают головой и издают воющие и визжащие звуки.Власти заявили, что это эффективно препятствует проникновению медведей в город.
https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155072/37/1550723778_278:0:3009:2048_1400x0_80_0_0_3fd84bc84fdab830e97e51fbe4d44b5e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, япония

В Японии роботы-волки защищают город от медведей

00:08 18.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолк в Московском зоопарке
Волк в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Власти японского города Такикавы нашли необычный способ защитить город от бродящих в округе медведей, сообщает UPI.
Администрация закупила необычных стражей — роботов-волков, оборудованных датчиками движения. Технологические монстры были созданы исследователями местного университета и сотрудниками одной из крупных фирм.
Они сделаны из металла и покрыты искусственным мехом. Датчики движения фиксируют приближение хищников, и роботы "оживают" — мигают красными глазами, двигают головой и издают воющие и визжащие звуки.
Власти заявили, что это эффективно препятствует проникновению медведей в город.
Марина Галкина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00Туризм
Ее называют "Конюхов в юбке". Как женщине выжить одной в дикой природе
 
ТуризмНовости - ТуризмЯпония
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Российские космонавты начали выход в открытый космос
19:03Возгорания в больнице в Коммунарке нет
18:59В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил глав двух регионов
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
Лента новостейМолния