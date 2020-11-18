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https://ria.ru/20201118/yakutsk-1585142567.html
В Якутске на ЖКХ и благоустройство города направят свыше миллиарда рублей
В Якутске на ЖКХ и благоустройство города направят свыше миллиарда рублей
Власти Якутска направят на ЖКХ и благоустройство города в 2021 году свыше 1 миллиарда рублей, финансирование увеличилось за счет оптимизации прочих расходов... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:13
2020-11-18T12:13
республика саха (якутия)
жкх
якутск
экономика
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ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Власти Якутска направят на ЖКХ и благоустройство города в 2021 году свыше 1 миллиарда рублей, финансирование увеличилось за счет оптимизации прочих расходов бюджета, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.Во вторник депутаты Якутской городской думы рассмотрели вопрос о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики перед первым чтением."Финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства и различных направлений благоустройства в Якутске в 2021 году планируется на уровне 1 миллиарда 240 миллионов рублей, с ростом к уровню 2020 года на 19%", - рассказали в департаменте.По информации городских властей, увеличить расходы на сферу ЖКХ и благоустройство позволили сокращение финансирования муниципальных программ, прочих расходов на треть. Также максимально сокращены все непрограммные расходы, на 10% оптимизируется фонд заработной платы."Что касается всего проекта бюджета следующего года, то прогнозный объем собственных доходов Якутска составляет 8 020 миллионов рублей со снижением на 143 миллиона рублей или 1,8% к утвержденному плану 2020 года. Общий объем расходов бюджета городского округа "город Якутск" на 2021 год прогнозируется в сумме 8 421 миллион рублей. Дефицит бюджета на этот период составит 401 миллион рублей", - добавили в мэрии.По словам заместителя главы Якутска Романа Сорокина, основным видом работ на следующий год остается поддержание надлежащего санитарного состояния города и обеспечение благополучия населения, это значит, что уборка мусора, содержание дорог, ресурсоснабжение, уличное освещение будут обеспечены на должном уровне.Ранее сообщалось, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков". По мнению мэра, городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в центре города.
https://ria.ru/20201111/ugol-1584028771.html
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жкх, якутск, экономика

В Якутске на ЖКХ и благоустройство города направят свыше миллиарда рублей

12:13 18.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Власти Якутска направят на ЖКХ и благоустройство города в 2021 году свыше 1 миллиарда рублей, финансирование увеличилось за счет оптимизации прочих расходов бюджета, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.
Во вторник депутаты Якутской городской думы рассмотрели вопрос о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики перед первым чтением.
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"Финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства и различных направлений благоустройства в Якутске в 2021 году планируется на уровне 1 миллиарда 240 миллионов рублей, с ростом к уровню 2020 года на 19%", - рассказали в департаменте.
По информации городских властей, увеличить расходы на сферу ЖКХ и благоустройство позволили сокращение финансирования муниципальных программ, прочих расходов на треть. Также максимально сокращены все непрограммные расходы, на 10% оптимизируется фонд заработной платы.
"Что касается всего проекта бюджета следующего года, то прогнозный объем собственных доходов Якутска составляет 8 020 миллионов рублей со снижением на 143 миллиона рублей или 1,8% к утвержденному плану 2020 года. Общий объем расходов бюджета городского округа "город Якутск" на 2021 год прогнозируется в сумме 8 421 миллион рублей. Дефицит бюджета на этот период составит 401 миллион рублей", - добавили в мэрии.
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По словам заместителя главы Якутска Романа Сорокина, основным видом работ на следующий год остается поддержание надлежащего санитарного состояния города и обеспечение благополучия населения, это значит, что уборка мусора, содержание дорог, ресурсоснабжение, уличное освещение будут обеспечены на должном уровне.
Ранее сообщалось, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков". По мнению мэра, городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в центре города.
 
Республика Саха (Якутия)ЖКХЯкутскЭкономика
 
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