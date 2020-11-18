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Вологодская область
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Вологодские депутаты предложили индексировать выплату приемным родителям
Вологодские депутаты предложили индексировать выплату приемным родителям
Вологодские депутаты предложили проиндексировать вознаграждение приемным родителям в области, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:31
2020-11-18T14:31
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 18 ноя - РИА Новости. Вологодские депутаты предложили проиндексировать вознаграждение приемным родителям в области, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.Дополнительные меры поддержки приемных родителей обсудили сегодня на круглом столе с участием депутатов фракции "Единая Россия", представителей правительства региона, общественных организаций приемных семей. "Мы обсуждали вопросы, с которыми в общественную приемную партии "Единая Россия" обратились представители вологодского движения "Семейный лад", кроме того поступило коллективное обращение родителей Череповца, Череповецкого, Шекснинского и Белозерского районов. Все обращения касаются содержания приемных детей, вознаграждения приемным родителям, льгот и пенсионного обеспечения приемных родителей", - привели в пресс-службе слова председателя Заксобрания, секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Луценко.Как сообщила на заседании председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Облсобрания Лариса Кожевина, на сегодняшний день выплата приемным родителям составляет от 4798 рублей до 7 997 рублей, в зависимости от количества детей и состояния их здоровья.По мнению начальника областного департамента соцзащиты населения Александра Ершова, при индексации вознаграждения для приемных родителей возможно ориентироваться на зарплату работников бюджетных организаций."В этом году она была повышена на 20%. Поэтому мы предлагаем с 1 января 2021 года повысить размер вознаграждения приемным родителям также на 20%", - привели в пресс-службе его слова. В случае одобрения инициативы из бюджета области дополнительно потребуется выделить 52,8 миллиона рублей.Депутаты также выступили с инициативой награждать многодетных матерей, которые воспитывают, в том числе, приемных детей, государственной наградой Вологодской области - "Медалью материнства" с выдачей единовременной выплаты.В Вологодской области проживают 67 семей, которые воспитали 5 и более детей с учетом приемных.
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РИА Новости
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андрей луценко

Вологодские депутаты предложили индексировать выплату приемным родителям

14:31 18.11.2020
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 18 ноя - РИА Новости. Вологодские депутаты предложили проиндексировать вознаграждение приемным родителям в области, сообщает пресс-служба регионального Законодательного Собрания.
Дополнительные меры поддержки приемных родителей обсудили сегодня на круглом столе с участием депутатов фракции "Единая Россия", представителей правительства региона, общественных организаций приемных семей. "Мы обсуждали вопросы, с которыми в общественную приемную партии "Единая Россия" обратились представители вологодского движения "Семейный лад", кроме того поступило коллективное обращение родителей Череповца, Череповецкого, Шекснинского и Белозерского районов. Все обращения касаются содержания приемных детей, вознаграждения приемным родителям, льгот и пенсионного обеспечения приемных родителей", - привели в пресс-службе слова председателя Заксобрания, секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Луценко.
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Как сообщила на заседании председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Облсобрания Лариса Кожевина, на сегодняшний день выплата приемным родителям составляет от 4798 рублей до 7 997 рублей, в зависимости от количества детей и состояния их здоровья.
"За 12 лет эти суммы не индексировались. При этом, если посмотреть на рост средней заработной платы, мы увидим, что в 2008 году ее размер составлял 16 тысяч рублей, а сейчас 36 тысяч. Конечно же, индексация вознаграждения необходима", - сказала она.
По мнению начальника областного департамента соцзащиты населения Александра Ершова, при индексации вознаграждения для приемных родителей возможно ориентироваться на зарплату работников бюджетных организаций.
"В этом году она была повышена на 20%. Поэтому мы предлагаем с 1 января 2021 года повысить размер вознаграждения приемным родителям также на 20%", - привели в пресс-службе его слова. В случае одобрения инициативы из бюджета области дополнительно потребуется выделить 52,8 миллиона рублей.
Депутаты также выступили с инициативой награждать многодетных матерей, которые воспитывают, в том числе, приемных детей, государственной наградой Вологодской области - "Медалью материнства" с выдачей единовременной выплаты.
В Вологодской области проживают 67 семей, которые воспитали 5 и более детей с учетом приемных.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
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