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Комиссия округа Уэйн в Мичигане решила сертифицировать подсчет голосов

Комиссия округа Уэйн в Мичигане решила сертифицировать подсчет голосов

Комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн в одном из ключевых американских штатов Мичигане, поменяла свое решение и сертифицировала РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T06:19

2020-11-18T06:19

2020-11-18T06:19

выборы президента сша — 2020

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн в одном из ключевых американских штатов Мичигане, поменяла свое решение и сертифицировала результаты подсчета голосов на выборах президента США, сообщила конгрессвумен от штата Рашида Тлаиб.Как сообщалось ранее, комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн, который расположен в одном из ключевых американских штатов Мичигане, не сертифицировала результаты подсчета голосов на выборах президента США из-за разногласий. В комиссии, состоящей из четырех человек, два республиканца проголосовали против сертификации результатов, а два демократа - за нее.Первоначальное решение об отказе утвердить результаты уже приветствовал президент США Дональд Трамп."Мичиган отказался утвердить результаты выборов! Иметь смелость - прекрасная черта. США гордятся",- написал Трамп в Twitter. Он дал своё "достаточно простое" объяснение ситуации: "голосов не может быть больше, чем людей".Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил кандидат от демократов Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

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мичиган, сша, в мире