Комиссия округа Уэйн в Мичигане решила сертифицировать подсчет голосов
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкБюллетени для голосования на выборах президента США
Как сообщалось ранее, комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн, который расположен в одном из ключевых американских штатов Мичигане, не сертифицировала результаты подсчета голосов на выборах президента США из-за разногласий. В комиссии, состоящей из четырех человек, два республиканца проголосовали против сертификации результатов, а два демократа - за нее.
"Наши люди потрясающие. Сотни жителей округа Уэйн часами ждали, чтобы высказать общественное осуждение. Один за другим требовали, чтобы наша демократия была сохранена, и комиссия округа Уэйн… единогласно проголосовала за сертификацию", - написала Тлаиб в Twitter.
Первоначальное решение об отказе утвердить результаты уже приветствовал президент США Дональд Трамп.
"Мичиган отказался утвердить результаты выборов! Иметь смелость - прекрасная черта. США гордятся",- написал Трамп в Twitter. Он дал своё "достаточно простое" объяснение ситуации: "голосов не может быть больше, чем людей".
Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил кандидат от демократов Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.