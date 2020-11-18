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В берлинской полиции заявили, что водометы на митинге работают вполсилы
В берлинской полиции заявили, что водометы на митинге работают вполсилы
Пресс-служба полиции Берлина заявила, что водометы на акции протеста возле здания бундестага работают вполсилы, так как в толпе есть дети. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:33
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бундестаг германии
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-служба полиции Берлина заявила, что водометы на акции протеста возле здания бундестага работают вполсилы, так как в толпе есть дети."Нет прямой струи, так как присутствуют дети", - приводятся в Twitter полиции слова официального представителя ведомства Тило Каблица.Как сообщает с места событий корреспондент РИА Новости, полиция на месте акции протеста действительно до сих пор направляла струи водометов не прямо на людей, а выше голов. В итоге демонстранты не были сбиты с ног, однако многие промокли насквозь. Температура воздуха в Берлине в среду - около 11 градусов.
https://ria.ru/20201118/protesty-1585216098.html
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Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага
ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА.
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бундестаг германии, германия, берлин (город), в мире

В берлинской полиции заявили, что водометы на митинге работают вполсилы

17:33 18.11.2020 (обновлено: 17:58 18.11.2020)
 
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-служба полиции Берлина заявила, что водометы на акции протеста возле здания бундестага работают вполсилы, так как в толпе есть дети.
"Нет прямой струи, так как присутствуют дети", - приводятся в Twitter полиции слова официального представителя ведомства Тило Каблица.
Как сообщает с места событий корреспондент РИА Новости, полиция на месте акции протеста действительно до сих пор направляла струи водометов не прямо на людей, а выше голов. В итоге демонстранты не были сбиты с ног, однако многие промокли насквозь. Температура воздуха в Берлине в среду - около 11 градусов.
Разгон протестующих возле здания бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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В Берлине полиция задержала 190 человек во время протестов
 
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