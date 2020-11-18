https://ria.ru/20201118/vodomety-1585221042.html

В берлинской полиции заявили, что водометы на митинге работают вполсилы

В берлинской полиции заявили, что водометы на митинге работают вполсилы

Пресс-служба полиции Берлина заявила, что водометы на акции протеста возле здания бундестага работают вполсилы, так как в толпе есть дети. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:33

2020-11-18T17:33

2020-11-18T17:58

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в мире

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-служба полиции Берлина заявила, что водометы на акции протеста возле здания бундестага работают вполсилы, так как в толпе есть дети."Нет прямой струи, так как присутствуют дети", - приводятся в Twitter полиции слова официального представителя ведомства Тило Каблица.Как сообщает с места событий корреспондент РИА Новости, полиция на месте акции протеста действительно до сих пор направляла струи водометов не прямо на людей, а выше голов. В итоге демонстранты не были сбиты с ног, однако многие промокли насквозь. Температура воздуха в Берлине в среду - около 11 градусов.

https://ria.ru/20201118/protesty-1585216098.html

германия

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Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА. 2020-11-18T17:33 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бундестаг германии, германия, берлин (город), в мире