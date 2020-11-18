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Болсонару поделился видео, на котором Путин восхищается его мужеством
Болсонару поделился видео, на котором Путин восхищается его мужеством
Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился в личном аккаунте в Twitter видео с выступлением президента России Владимира Путина, на котором лидер РФ восхитился... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:02
2020-11-18T14:07
жаир болсонару
брикс
владимир путин
бразилия
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился в личном аккаунте в Twitter видео с выступлением президента России Владимира Путина, на котором лидер РФ восхитился мужеством бразильского коллеги и отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества".Ранее Путин в ходе своего выступления на XII Саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи, восхитился мужеством Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга.Болсонару поделился речью Путина в Twitter, запись собрала более 31 тысячи "лайков" и почти шесть тысяч репостов. Пользователи Twitter оставили более четырех тысяч комментариев под записью.
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жаир болсонару, брикс, владимир путин, бразилия, в мире

Болсонару поделился видео, на котором Путин восхищается его мужеством

14:02 18.11.2020 (обновлено: 14:07 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился в личном аккаунте в Twitter видео с выступлением президента России Владимира Путина, на котором лидер РФ восхитился мужеством бразильского коллеги и отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества".
Ранее Путин в ходе своего выступления на XII Саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи, восхитился мужеством Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга.
Болсонару поделился речью Путина в Twitter, запись собрала более 31 тысячи "лайков" и почти шесть тысяч репостов. Пользователи Twitter оставили более четырех тысяч комментариев под записью.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
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Facebook закрыл сеть аккаунтов, связанных с окружением Болсонару
 
Жаир БолсонаруБРИКСВладимир ПутинБразилияВ мире
 
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