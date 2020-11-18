Болсонару поделился видео, на котором Путин восхищается его мужеством
14:02 18.11.2020 (обновлено: 14:07 18.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился в личном аккаунте в Twitter видео с выступлением президента России Владимира Путина, на котором лидер РФ восхитился мужеством бразильского коллеги и отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества".
- Palavras do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao término do encontro do BRICS.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 17, 2020
. Link no YouTube: https://t.co/DR60KPr7CJ pic.twitter.com/DmQ3SbLAML
Ранее Путин в ходе своего выступления на XII Саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи, восхитился мужеством Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга.
Болсонару поделился речью Путина в Twitter, запись собрала более 31 тысячи "лайков" и почти шесть тысяч репостов. Пользователи Twitter оставили более четырех тысяч комментариев под записью.