https://ria.ru/20201118/video-1585169372.html

Болсонару поделился видео, на котором Путин восхищается его мужеством

Болсонару поделился видео, на котором Путин восхищается его мужеством

Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился в личном аккаунте в Twitter видео с выступлением президента России Владимира Путина, на котором лидер РФ восхитился... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:02

2020-11-18T14:02

2020-11-18T14:07

жаир болсонару

брикс

владимир путин

бразилия

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился в личном аккаунте в Twitter видео с выступлением президента России Владимира Путина, на котором лидер РФ восхитился мужеством бразильского коллеги и отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества".Ранее Путин в ходе своего выступления на XII Саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи, восхитился мужеством Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга.Болсонару поделился речью Путина в Twitter, запись собрала более 31 тысячи "лайков" и почти шесть тысяч репостов. Пользователи Twitter оставили более четырех тысяч комментариев под записью.

https://ria.ru/20200708/1574084233.html

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жаир болсонару, брикс, владимир путин, бразилия, в мире