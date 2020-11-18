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https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585165922.html
Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра "Вектор"
Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра "Вектор"
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", завершатся в июне 2021 года, следует из данных реестра... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:47
2020-11-18T13:47
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коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", завершатся в июне 2021 года, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.Ранее сообщалось, что Минздрав выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"."Начало: 18.11.2020. Окончание: 15.06.2021",- говорится в реестре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585156395.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра "Вектор"

13:47 18.11.2020
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", завершатся в июне 2021 года, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.
Ранее сообщалось, что Минздрав выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".
"Начало: 18.11.2020. Окончание: 15.06.2021",- говорится в реестре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
 
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