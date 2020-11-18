https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585165922.html
Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра "Вектор"
Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра "Вектор"
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", завершатся в июне 2021 года, следует из данных реестра... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:47
2020-11-18T13:47
2020-11-18T13:47
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", завершатся в июне 2021 года, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.Ранее сообщалось, что Минздрав выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"."Начало: 18.11.2020. Окончание: 15.06.2021",- говорится в реестре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585156395.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество