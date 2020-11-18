https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585165922.html

Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра "Вектор"

Названы сроки пострегистрационных исследований вакцины центра "Вектор"

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", завершатся в июне 2021 года, следует из данных реестра... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:47

2020-11-18T13:47

2020-11-18T13:47

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", завершатся в июне 2021 года, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.Ранее сообщалось, что Минздрав выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"."Начало: 18.11.2020. Окончание: 15.06.2021",- говорится в реестре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585156395.html

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