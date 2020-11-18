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"Вектору" разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19
"Вектору" разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19
Минздрав РФ выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", следует из данных реестра... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:38
2020-11-18T13:38
2020-11-18T13:43
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава."Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное исследование переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием 3 тысяч добровольцев в возрасте от 18 лет (III-IV фаза)", - говорится в реестре.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество