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Ульяновская чиновница уволилась, съездив за рубеж на частном самолете
Ульяновская чиновница уволилась, съездив за рубеж на частном самолете
Совет депутатов Чердаклинского района Ульяновской области принял отставку главы администрации Марии Шпак, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:47
2020-11-18T12:47
сергей морозов (политик)
ульяновская область
ницца
политика
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Совет депутатов Чердаклинского района Ульяновской области принял отставку главы администрации Марии Шпак, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку после публикаций в СМИ о дорогостоящей поездке министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаила Семенкина и Марии Шпак за границу на частном самолете, принадлежащем иностранной компании. По данным информационного портала Ulnovosti.ru, Семенкин и Шпак неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полета на одного в одну сторону могла составить более 30 тысяч евро. Семенкин и Шпак на время проведения проверки были отстранены от должностей."По данным председателя совета депутатов района Зульфии Бабич, 16 ноября Мария Шпак написала заявление об увольнении. 17 ноября состоялось заседание совета депутатов, где большинством голосов отставка Марии Шпак была поддержана", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что с сегодняшнего дня обязанности главы администрации исполняет Евгений Лашманов, который ранее занимал пост первого заместителя главы района.
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сергей морозов (политик), ульяновская область, ницца, политика

Ульяновская чиновница уволилась, съездив за рубеж на частном самолете

12:47 18.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧастный самолет
Частный самолет - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Совет депутатов Чердаклинского района Ульяновской области принял отставку главы администрации Марии Шпак, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку после публикаций в СМИ о дорогостоящей поездке министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаила Семенкина и Марии Шпак за границу на частном самолете, принадлежащем иностранной компании. По данным информационного портала Ulnovosti.ru, Семенкин и Шпак неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полета на одного в одну сторону могла составить более 30 тысяч евро. Семенкин и Шпак на время проведения проверки были отстранены от должностей.
"По данным председателя совета депутатов района Зульфии Бабич, 16 ноября Мария Шпак написала заявление об увольнении. 17 ноября состоялось заседание совета депутатов, где большинством голосов отставка Марии Шпак была поддержана", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что с сегодняшнего дня обязанности главы администрации исполняет Евгений Лашманов, который ранее занимал пост первого заместителя главы района.
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