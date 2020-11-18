https://ria.ru/20201118/upravlenie-1585150393.html

В Оренбуржье открылся Центр управления регионом

В Оренбуржье открылся Центр управления регионом

В Оренбуржье открылся Центр управления регионом, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:42

2020-11-18T12:42

2020-11-18T12:42

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Оренбуржье открылся Центр управления регионом, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "ЦУР будет обеспечивать межведомственное взаимодействие, направлять жалобы исполнителям и контролировать качество решений. В его работе будут задействованы представители всех отраслевых министерств", — говорится в сообщении.Основная функция Центра — обратная связь власти с населением с использованием всех каналов коммуникаций и анализ причин возникновения проблем. Для этого созданы восемь функциональных аналитических блоков: образование, соцзащита, дороги, здравоохранение, ЖКХ, ТКО, энергетика, транспорт. Благодаря этому ЦУР сможет предоставлять органам власти готовые управленческие решения для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем.Как отметил глава региона Денис Паслер, Центр управления регионом – инструмент, который позволяет отслеживать в режиме реального времени ситуацию в области. Это быстрая реакция на обращения и проблемы, которые требуют вмешательства на муниципальном, региональном или федеральном уровне. "Примеров, когда через обращения граждан мы узнаем о проблемах, которые можно решить на региональном уровне быстрее, чем на муниципальном, у нас достаточно. Многие вопросы решаются мгновенно, но есть и те, которые требуют серьезных ресурсов. Поэтому формирование бюджета, задач на региональном и муниципальном уровне и решение проблем населения - это основные направления, по которым мы будем работать совместно с Центром управления регионом", - сказал Паслер.

https://ria.ru/20201118/selo-1585148979.html

оренбургская область

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денис паслер, оренбургская область