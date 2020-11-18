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Украина и НАТО проводят военные учения во Львовской области
Украина и НАТО проводят военные учения во Львовской области
Украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады начали учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО, сообщила в среду... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:55
2020-11-18T17:55
2020-11-18T17:55
нато
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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады начали учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Украины."Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского начала прохождение боевой подготовки совместно с инструкторами государств НАТО", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Тренировки будут проводиться в течение двух месяцев. К участию привлекаются управления бригады, штабы батальонов и командиры подразделений."Среди задач - планирование наступления, управление подразделениями бригады в ходе наступательной операции, бой частью сил в окружении и уход, атака с боевой стрельбой в урбанизированной зоне и на лесистой местности. Подготовка личного состава будет происходить как днем, так и ночью", - добавили в оборонном ведомстве.
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нато, министерство обороны украины, киев, в мире