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Украина и НАТО проводят военные учения во Львовской области
Украина и НАТО проводят военные учения во Львовской области
Украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады начали учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО, сообщила в среду... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:55
2020-11-18T17:55
нато
министерство обороны украины
киев
в мире
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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады начали учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Украины."Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского начала прохождение боевой подготовки совместно с инструкторами государств НАТО", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Тренировки будут проводиться в течение двух месяцев. К участию привлекаются управления бригады, штабы батальонов и командиры подразделений."Среди задач - планирование наступления, управление подразделениями бригады в ходе наступательной операции, бой частью сил в окружении и уход, атака с боевой стрельбой в урбанизированной зоне и на лесистой местности. Подготовка личного состава будет происходить как днем, так и ночью", - добавили в оборонном ведомстве.
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нато, министерство обороны украины, киев, в мире

Украина и НАТО проводят военные учения во Львовской области

17:55 18.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Великобритании после церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие Великобритании после церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады начали учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Украины.
"Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского начала прохождение боевой подготовки совместно с инструкторами государств НАТО", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
Тренировки будут проводиться в течение двух месяцев. К участию привлекаются управления бригады, штабы батальонов и командиры подразделений.
"Среди задач - планирование наступления, управление подразделениями бригады в ходе наступательной операции, бой частью сил в окружении и уход, атака с боевой стрельбой в урбанизированной зоне и на лесистой местности. Подготовка личного состава будет происходить как днем, так и ночью", - добавили в оборонном ведомстве.
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