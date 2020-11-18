https://ria.ru/20201118/ukraina-1585172037.html

США запустили программу для сплочения внутренних украинских переселенцев

США запустили программу для сплочения внутренних украинских переселенцев

США и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу на сумму 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренних украинских переселенцев, РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:13

2020-11-18T14:13

2020-11-18T14:13

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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. США и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу на сумму 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренних украинских переселенцев, покинувших неподконтрольные Киеву районы Донбасса, сообщила в среду пресс-служба посольства США в Киеве."Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200611/1572785202.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, сша, украина, в мире