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США запустили программу для сплочения внутренних украинских переселенцев
США запустили программу для сплочения внутренних украинских переселенцев
США и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу на сумму 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренних украинских переселенцев, РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:13
2020-11-18T14:13
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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. США и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу на сумму 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренних украинских переселенцев, покинувших неподконтрольные Киеву районы Донбасса, сообщила в среду пресс-служба посольства США в Киеве."Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200611/1572785202.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, сша, украина, в мире

США запустили программу для сплочения внутренних украинских переселенцев

14:13 18.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. США и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу на сумму 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренних украинских переселенцев, покинувших неподконтрольные Киеву районы Донбасса, сообщила в среду пресс-служба посольства США в Киеве.
"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня, 09:23
В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе
 
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