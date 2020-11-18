https://ria.ru/20201118/ugol-1585182053.html

Минэнерго: в Китае резко растет спрос на российский уголь

Минэнерго: в Китае резко растет спрос на российский уголь

Поставки российского угля в Китай увеличились в первом полугодии на 10% в годовом выражении до 16,25 миллиона тонн, сообщает Минэнерго. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:48

2020-11-18T14:48

2020-11-18T14:48

россия-китай: главное

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

москва

китай

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МОСКВА, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки российского угля в Китай увеличились в первом полугодии на 10% в годовом выражении до 16,25 миллиона тонн, сообщает Минэнерго.Сотрудничество России и Китая в угольной отрасли развивается, спрос на высококачественный российский уголь в Китае растет, подчеркивает Минэнерго.Поставки могут увеличиться, если Китай снимет ограничения на экспорт российского угля, сократит сроки проведения экспертиз, увеличит пропускную способность железнодорожных погранпереходов.

https://ria.ru/20201118/tuntszyan-1585129601.html

москва

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва, китай