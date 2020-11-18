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Минэнерго: в Китае резко растет спрос на российский уголь
Минэнерго: в Китае резко растет спрос на российский уголь
Поставки российского угля в Китай увеличились в первом полугодии на 10% в годовом выражении до 16,25 миллиона тонн, сообщает Минэнерго. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:48
2020-11-18T14:48
2020-11-18T14:48
россия-китай: главное
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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китай
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МОСКВА, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки российского угля в Китай увеличились в первом полугодии на 10% в годовом выражении до 16,25 миллиона тонн, сообщает Минэнерго.Сотрудничество России и Китая в угольной отрасли развивается, спрос на высококачественный российский уголь в Китае растет, подчеркивает Минэнерго.Поставки могут увеличиться, если Китай снимет ограничения на экспорт российского угля, сократит сроки проведения экспертиз, увеличит пропускную способность железнодорожных погранпереходов.
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