Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/uglerodnoe-regulirovanie-1585133464.html
Онлайн-конференция о новом углеродном регулировании в РФ и за рубежом
Онлайн-конференция о новом углеродном регулировании в РФ и за рубежом
24 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новое углеродное регулирование в России и за рубежом: риски и возможности".
2020-11-18T11:31
2020-11-18T11:31
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1585133464.jpg?1605688283
Задать вопросК участию приглашены:- руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Игорь КОРОТЕЦКИЙ; - руководитель Российского экологического общества Рашид ИСМАИЛОВ; - управляющий директор по реализации государственных программ&nbsp;развития и лесной политике Segezha Group Николай ИВАНОВ;- начальник управления экологии компании "Северсталь" Ольга КАЛАШНИКОВА; - директор по взаимодействию с органами государственной власти&nbsp;Архангельского ЦБК Николай КРОТОВ; - директор лесной программы WWF Андрей ЩЕГОЛЕВ;- генеральный директор Carbon Lab Михаил ЮЛКИН. Модератор — директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Юрий ПРАСЛОВ.До начала 2023 года ЕС планирует ввести углеродное налогообложение на импорт продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов. Потери российского экспорта могут достичь $33 млрд за период с 2025 по 2030 гг. 4 ноября 2020 г. Президент России В.В. Путин подписал Указ "О сокращении выбросов парниковых газов" с целью сокращения выбросов CO2 к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Углеродное регулирование будет осуществляться путем систематизации сведений об объемах выбросов парниковых газов и стимулирования компаний к внедрению низкоуглеродной политики. Механизмом компенсации выбросов должен стать поглощающий потенциал российского леса и других климатических проектов, способных обеспечивать климатический баланс страны. Как бизнес из разных отраслей готовится к введению новой российской и трансграничной&nbsp;регуляторики? Спасет ли лесное хозяйство "карман" российских экспортеров, включая отрасль ЛПК? Как оценить реальный потенциал поглощения парниковых газов российскими лесами? Признает ли ЕС методологию оценки российского регулятора? Будут ли допущены углеродные единицы на рынок ЕС? &nbsp;Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о новом углеродном регулировании в РФ и за рубежом

11:31 18.11.2020
 
Читать ria.ru в
24 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новое углеродное регулирование в России и за рубежом: риски и возможности".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Игорь КОРОТЕЦКИЙ;
- руководитель Российского экологического общества Рашид ИСМАИЛОВ;
- управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай ИВАНОВ;
- начальник управления экологии компании "Северсталь" Ольга КАЛАШНИКОВА;
- директор по взаимодействию с органами государственной власти Архангельского ЦБК Николай КРОТОВ;
- директор лесной программы WWF Андрей ЩЕГОЛЕВ;
- генеральный директор Carbon Lab Михаил ЮЛКИН.

Модератор — директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Юрий ПРАСЛОВ.

До начала 2023 года ЕС планирует ввести углеродное налогообложение на импорт продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов. Потери российского экспорта могут достичь $33 млрд за период с 2025 по 2030 гг. 4 ноября 2020 г. Президент России В.В. Путин подписал Указ "О сокращении выбросов парниковых газов" с целью сокращения выбросов CO2 к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Углеродное регулирование будет осуществляться путем систематизации сведений об объемах выбросов парниковых газов и стимулирования компаний к внедрению низкоуглеродной политики. Механизмом компенсации выбросов должен стать поглощающий потенциал российского леса и других климатических проектов, способных обеспечивать климатический баланс страны.

Как бизнес из разных отраслей готовится к введению новой российской и трансграничной регуляторики? Спасет ли лесное хозяйство "карман" российских экспортеров, включая отрасль ЛПК? Как оценить реальный потенциал поглощения парниковых газов российскими лесами? Признает ли ЕС методологию оценки российского регулятора? Будут ли допущены углеродные единицы на рынок ЕС?
 
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03Возгорания в больнице в Коммунарке нет
18:59В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил глав двух регионов
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
Лента новостейМолния