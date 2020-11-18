https://ria.ru/20201118/uglerodnoe-regulirovanie-1585133464.html

Онлайн-конференция о новом углеродном регулировании в РФ и за рубежом

Онлайн-конференция о новом углеродном регулировании в РФ и за рубежом

24 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новое углеродное регулирование в России и за рубежом: риски и возможности".

2020-11-18T11:31

2020-11-18T11:31

2020-11-18T11:31

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Задать вопросК участию приглашены:- руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Игорь КОРОТЕЦКИЙ; - руководитель Российского экологического общества Рашид ИСМАИЛОВ; - управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай ИВАНОВ;- начальник управления экологии компании "Северсталь" Ольга КАЛАШНИКОВА; - директор по взаимодействию с органами государственной власти Архангельского ЦБК Николай КРОТОВ; - директор лесной программы WWF Андрей ЩЕГОЛЕВ;- генеральный директор Carbon Lab Михаил ЮЛКИН. Модератор — директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Юрий ПРАСЛОВ.До начала 2023 года ЕС планирует ввести углеродное налогообложение на импорт продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов. Потери российского экспорта могут достичь $33 млрд за период с 2025 по 2030 гг. 4 ноября 2020 г. Президент России В.В. Путин подписал Указ "О сокращении выбросов парниковых газов" с целью сокращения выбросов CO2 к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Углеродное регулирование будет осуществляться путем систематизации сведений об объемах выбросов парниковых газов и стимулирования компаний к внедрению низкоуглеродной политики. Механизмом компенсации выбросов должен стать поглощающий потенциал российского леса и других климатических проектов, способных обеспечивать климатический баланс страны. Как бизнес из разных отраслей готовится к введению новой российской и трансграничной регуляторики? Спасет ли лесное хозяйство "карман" российских экспортеров, включая отрасль ЛПК? Как оценить реальный потенциал поглощения парниковых газов российскими лесами? Признает ли ЕС методологию оценки российского регулятора? Будут ли допущены углеродные единицы на рынок ЕС? Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы