https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585032790.html

"Было страшно взглянуть": что сделала с парой банда подростков-ауешников

"Было страшно взглянуть": что сделала с парой банда подростков-ауешников

Привязывали к стулу, тушили о тело окурки и заливали в рот краску — так, по словам жителей забайкальского села Кыра, год назад банда подростков издевалась над... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

скр

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

забайкальский край

кыринский район

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Привязывали к стулу, тушили о тело окурки и заливали в рот краску — так, по словам жителей забайкальского села Кыра, год назад банда подростков издевалась над 39-летним инвалидом Сергеем Шатских и его гражданской женой. Мужчина скончался, женщина получила серьезные увечья. На днях пятерым обвиняемым вынесли приговор. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах произошедшего.Пять статейВечером 27 октября 2019-го в дежурную часть отдела полиции по Кыринскому району Забайкальского края позвонила жительница села Кыра Мария и сказала, что к ее мужу вломилась группа подростков. Вскоре наряд был на месте. Оперативников ждала ужасная картина: на полу и на стенах — кровь, в одной из комнат — избитый до потери сознания хозяин.Врачи пытались его спасти, но травмы были слишком серьезными — в тот же вечер пострадавший скончался. Экстренная медицинская помощь понадобилась и Марии. Как позже выяснилось, подростки привязали ее к стулу и изощренно надругались над ней, используя бутылку и кочергу.Несмотря на шоковое состояние, Мария дала показания и даже назвала фамилию одного из нападавших. Выйти на остальных было уже делом техники. Троих подозреваемых — местных 16-летних школьников — оперативники задержали по горячим следам спустя всего несколько часов.Уголовное дело возбудили по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью". По решению Кыринского районного суда двоих подростков отправили в СИЗО, а третьего оставили под домашним арестом.Руководитель краевого управления СКР поручил сотрудникам проверить действия комиссии по делам несовершеннолетних, МВД и других органов, отвечающих за профилактику подростковой преступности, а расследование уголовного дела взял на особый контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.После нескольких допросов выяснили имена еще двоих подозреваемых, а к уголовному делу прибавили статьи "Угроза убийством", "Незаконное проникновение в жилище" и "Незаконное лишение свободы". По данным СК, все обвиняемые — в возрасте от 15 до 17 лет, до этого проблем с законом не имели.Жестокий урокПо словам соседей, главным заводилой в компании был 16-летний ученик вечерней школы Виктор (имя несовершеннолетнего изменено). Его воспитывала мать — продавщица местного магазина. После трагедии она сразу уволилась."Он и раньше устраивал драки, хулиганил, — рассказывает РИА Новости житель села Кыра Александр. — Состоял на внутришкольном учете, жил по принципам так называемой тюремной субкультуры АУЕ* ("арестантское уголовное единство") и пропагандировал ее среди друзей. Витя был озлобленным на всех, а за три недели до убийства его близкий друг погиб в ДТП. Видимо, это окончательно сорвало парню крышу".В начале октября 2019-го 18-летний пасынок замначальника местного отдела полиции без прав сел за руль внедорожника Lexus и сбил троих подростков, один из которых скончался. Авария произошла на заброшенной взлетной полосе, где местная молодежь регулярно устраивала гонки.Остальных обвиняемых, в отличие от Виктора, характеризуют более положительно. Учились в обычной школе, а один даже состоял в патриотическом кружке. По словам знакомых, на зверское преступление подростков мог толкнуть алкоголь. Дескать, в тот вечер они крепко выпили и в "поисках приключений" отправились в гости к Сергею Шатских. Тот недавно переехал в Кыру из соседнего села Былыра, снял дом и сошелся с бывшей медсестрой Марией.Однако следователи эту версию опровергают. "Все подростки были абсолютно трезвыми, — отмечает источник в правоохранительных органах. — Они знали, что женщина злоупотребляет алкоголем и ведет, мягко говоря, не самый образцовый образ жизни. Поэтому решили ее таким образом проучить"."Урок" оказался жестоким: подростки ворвались в дом, до полусмерти избили пытавшегося сопротивляться Сергея, тушили о него окурки, заливали в рот краску. Марию под угрозой смерти привязали к стулу и изуверски изнасиловали. Причем если Сергея били трое, то над Марией издевались все пятеро. Потом школьники разошлись по домам.Профилактика и пропагандаЭто преступление всколыхнуло не только четырехтысячное село Кыра, расположенное всего в 20 километрах от границы с Монголией, но и весь Забайкальский край. Вновь остро встал вопрос о подростковой преступности и пропаганде субкультуры АУЕ*, процветавшей в регионе с начала нулевых.Спустя несколько дней исполняющая обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова (ныне замгубернатора края) на оперативном совещании заявила, что в районных комиссиях по делам несовершеннолетних не хватает секретарей. Она также отметила, что, в отличие от других регионов, программа по профилактике преступлений среди несовершеннолетних в Забайкалье попросту не работает.Движение АУЕ* признали экстремистским лишь в августе этого года, а первый приговор по этому делу вынесли уже в сентябре.Следствие и суд растянулись на год. Родители наняли адвокатов (всего по делу работали восемь защитников), школьники сознались в преступлении частично. В начале ноября Кыринский районный суд признал всю компанию виновной и приговорил к различным срокам: от 5,5 года до десяти лет лишения свободы. Максимальное наказание по статье 111 УК России — 15 лет, но из-за возраста обвиняемым не могли дать больше десяти. Отбывать срок они будут в колонии для несовершеннолетних с последующим переводом на взрослую зону.Проверка органов ПДН, а также других структур, отвечающих за профилактику преступлений и работу с подростками, никаких нарушений не выявила.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200323/1568889016.html

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1579989812.html

https://ria.ru/20200610/1572692915.html

https://ria.ru/20180907/1527970098.html

забайкальский край

кыринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, забайкальский край, кыринский район, происшествия