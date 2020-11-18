https://ria.ru/20201118/turizm-1585203398.html

Туроператоры не одобряют введение курортного сбора в условиях COVID-19

Туроператоры не одобряют введение курортного сбора в условиях COVID-19

Введение туристического сбора для всех регионов страны в условиях пандемии COVID-19 и ограниченности туристического спроса сейчас сказалось бы не очень... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:15

2020-11-18T16:15

2020-11-18T16:15

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

валентина матвиенко

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Введение туристического сбора для всех регионов страны в условиях пандемии COVID-19 и ограниченности туристического спроса сейчас сказалось бы не очень положительно как на самой отрасли, так и на потребителях, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Эксперимент с курортным сбором проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее в среду предложила принять закон о туристическом сборе, который будет действовать на всей территории России."Предложение о принятии закона по туристическому сбору для всех регионов РФ очень сложно обсуждать, пока по нему не будут предложены конкретные параметры и условия", - подчеркнула Ломидзе."Мы пока пытаемся выживать в условиях тяжелейшего кризиса в туризме, связанного с пандемией COVID-19. Очень сложно прогнозировать, что будет с отраслью в 2021 году. Однако можно сказать, что если бы курортный сбор начали собирать прямо сейчас, то это стало бы не очень полезным решением и для отрасли, и для потребителей", - сказала собеседник агентства.

https://ria.ru/20201118/turizm-1585167424.html

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майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, валентина матвиенко