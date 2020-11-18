https://ria.ru/20201118/turizm-1585167424.html

Матвиенко предлагает разрешить всем регионам вводить туристический сбор

Матвиенко предлагает разрешить всем регионам вводить туристический сбор

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает принять закон о туристическом сборе, который будет действовать на всей территории России. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:34

2020-11-18T15:34

2020-11-18T15:34

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валентина матвиенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает принять закон о туристическом сборе, который будет действовать на всей территории России.Ранее в РФ был принят закон о курортном сборе, который позволяет взимать с путешественников ежесуточную плату за посещения курортных городов Ставрополья и Алтая."Нужен закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам РФ его применять", — сказала Матвиенко. Она отметила, что обсуждала эту тему в правительстве.По ее словам, 50 рублей в сутки на одного человека — это немного, однако эти средства позволят сохранить памятники истории и архитектуры, направить средства на создание туристической инфраструктуры.Спикер также высказалась за более активное привлечение отечественного и зарубежного частного бизнеса к развитию туриндустрии в РФ. По ее словам, "никаких бюджетных средств на это не хватит". Кроме того, нужно уделить внимание и транспортной инфраструктуре, сказала спикер.В целом она отметила, что существующий в России спрос на туристические поездки пока не может удовлетворить потребности всех желающих. "Качество и стоимость услуг не соответствуют", — отметила сенатор. Она также привела в пример ситуацию со своими знакомыми, которые решили отдохнуть на Алтае. Но в гостиницах региона "нет ни одного места". "Запрос есть, а должного ответа нет", — сказала парламентарий.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

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