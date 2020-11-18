https://ria.ru/20201118/tsukanov-1585143442.html

Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве Цуканова в "Ростелеком"

Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве Цуканова в "Ростелеком"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве бывшего полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:15

2020-11-18T12:15

2020-11-18T12:15

ростелеком

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве бывшего полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова в "Ростелеком".Накануне стало известно, что Цуканов назначен старшим вице-президентом "Ростелекома". В компании он сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства."Нет, это вопросы в "Ростелеком" и к самому Цуканову. Это же уже не должность госслужбы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, участвовал ли Кремль в трудоустройстве Цуканова.

https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583738871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростелеком, дмитрий песков, политика