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Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве Цуканова в "Ростелеком"
Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве Цуканова в "Ростелеком"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве бывшего полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:15
2020-11-18T12:15
ростелеком
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве бывшего полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова в "Ростелеком".Накануне стало известно, что Цуканов назначен старшим вице-президентом "Ростелекома". В компании он сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства."Нет, это вопросы в "Ростелеком" и к самому Цуканову. Это же уже не должность госслужбы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, участвовал ли Кремль в трудоустройстве Цуканова.
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ростелеком, дмитрий песков, политика

Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве Цуканова в "Ростелеком"

12:15 18.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве бывшего полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова в "Ростелеком".
Накануне стало известно, что Цуканов назначен старшим вице-президентом "Ростелекома". В компании он сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства.
"Нет, это вопросы в "Ростелеком" и к самому Цуканову. Это же уже не должность госслужбы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, участвовал ли Кремль в трудоустройстве Цуканова.
Николай Цуканов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 13:34
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