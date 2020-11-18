https://ria.ru/20201118/tsukanov-1585143442.html
Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве Цуканова в "Ростелеком"
Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве Цуканова в "Ростелеком"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве бывшего полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:15
2020-11-18T12:15
2020-11-18T12:15
ростелеком
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о трудоустройстве бывшего полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова в "Ростелеком".Накануне стало известно, что Цуканов назначен старшим вице-президентом "Ростелекома". В компании он сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства."Нет, это вопросы в "Ростелеком" и к самому Цуканову. Это же уже не должность госслужбы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, участвовал ли Кремль в трудоустройстве Цуканова.
https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583738871.html
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