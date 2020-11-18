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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201118/tramp-1585253607.html
Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах штата Висконсин
Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах штата Висконсин
Штаб действующего президента США Дональда Трампа попросил пересчитать голоса на прошедших выборах главы государства в двух округах штата Висконсин. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:51
2020-11-18T20:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
милуоки
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа попросил пересчитать голоса на прошедших выборах главы государства в двух округах штата Висконсин.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражение."Кампания Трампа подала прошение о пересчете голосов в двух округах Висконсина", - сообщил предвыборный штаб Трампа в Twitter.Речь идет об округах Дайн и Милуоки. Представители Трампа подозревают, что в этих округах были засчитаны недействительные открепительные талоны, осуществлялись махинации с выдачей открепительных удостоверений, а также другие нарушения."Эти два округа были выбраны потому, что в них выявлены самые серьезные нарушения", - отмечается в сообщении.В избирательной комиссии штата подтвердили получение 3 миллионов долларов от кампании Трампа для проведения пересчета голосов. Если прошение о пересчете будет одобрено, он должен быть завершен в течение 13 дней. Пересчет голосов во всем штате стоил бы Трампу 7,9 миллиона долларов, отмечает телеканал ABC.Официальных подтверждений нарушений на выборах, о которых заявляют Трамп и его представители, пока обнаружено не было.
https://ria.ru/20201116/viskonsin-1584919747.html
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дональд трамп, джо байден, висконсин, милуоки, сша, в мире

Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах штата Висконсин

20:51 18.11.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа попросил пересчитать голоса на прошедших выборах главы государства в двух округах штата Висконсин.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражение.
"Кампания Трампа подала прошение о пересчете голосов в двух округах Висконсина", - сообщил предвыборный штаб Трампа в Twitter.
Речь идет об округах Дайн и Милуоки. Представители Трампа подозревают, что в этих округах были засчитаны недействительные открепительные талоны, осуществлялись махинации с выдачей открепительных удостоверений, а также другие нарушения.
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 23:59Выборы президента США — 2020
В штате Висконсин огласили стоимость пересчета голосов
"Эти два округа были выбраны потому, что в них выявлены самые серьезные нарушения", - отмечается в сообщении.
В избирательной комиссии штата подтвердили получение 3 миллионов долларов от кампании Трампа для проведения пересчета голосов. Если прошение о пересчете будет одобрено, он должен быть завершен в течение 13 дней. Пересчет голосов во всем штате стоил бы Трампу 7,9 миллиона долларов, отмечает телеканал ABC.
Официальных подтверждений нарушений на выборах, о которых заявляют Трамп и его представители, пока обнаружено не было.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВисконсинМилуокиСШАВ мире
 
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