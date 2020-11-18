https://ria.ru/20201118/tramp-1585253607.html

Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах штата Висконсин

Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах штата Висконсин

Штаб действующего президента США Дональда Трампа попросил пересчитать голоса на прошедших выборах главы государства в двух округах штата Висконсин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:51

2020-11-18T20:51

2020-11-18T20:51

выборы президента сша — 2020

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висконсин

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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа попросил пересчитать голоса на прошедших выборах главы государства в двух округах штата Висконсин.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражение."Кампания Трампа подала прошение о пересчете голосов в двух округах Висконсина", - сообщил предвыборный штаб Трампа в Twitter.Речь идет об округах Дайн и Милуоки. Представители Трампа подозревают, что в этих округах были засчитаны недействительные открепительные талоны, осуществлялись махинации с выдачей открепительных удостоверений, а также другие нарушения."Эти два округа были выбраны потому, что в них выявлены самые серьезные нарушения", - отмечается в сообщении.В избирательной комиссии штата подтвердили получение 3 миллионов долларов от кампании Трампа для проведения пересчета голосов. Если прошение о пересчете будет одобрено, он должен быть завершен в течение 13 дней. Пересчет голосов во всем штате стоил бы Трампу 7,9 миллиона долларов, отмечает телеканал ABC.Официальных подтверждений нарушений на выборах, о которых заявляют Трамп и его представители, пока обнаружено не было.

https://ria.ru/20201116/viskonsin-1584919747.html

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милуоки

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дональд трамп, джо байден, висконсин, милуоки, сша, в мире