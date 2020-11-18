https://ria.ru/20201118/stavropole-1585119222.html
Воспитанники ЦМИТ Ставрополья внесли 65 новаторских идей
Воспитанники ЦМИТ Ставрополья внесли 65 новаторских идей
Представители центров молодежного инновационного творчества Ставропольского края разработали и внесли 65 новаторских идей, сообщает краевое министерство... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:32
2020-11-18T10:32
2020-11-18T10:32
экономика
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Представители центров молодежного инновационного творчества Ставропольского края разработали и внесли 65 новаторских идей, сообщает краевое министерство экономического развития.Ведомство отмечает, что в регионе на сегодняшний день функционируют десять центров, в которых развивают свои таланты более пятисот юношей и девушек."За время работы ЦМИТов внесены 65 новаторских идей, реализованы 36 проектов, созданы 6 стартапов, имеются 2 патента", - говорится в сообщении министерства.В частности, воспитанник центра молодежного инновационного творчества Изобильненского городского округа Никита Сидоркин вышел в финал всероссийского конкурса "Ты –инноватор" с комплексным проектом автоматизированного улья для шмелей, который позволит упростить разведение шмелиных семей и эксплуатацию ульев. Еще один воспитанник Невинномысского ЦМИТ Виктор Епинченко создал бионический протез руки и победил на престижном инженерном конкурсе в Пекине "Инженерные проекты будущего", а до этого - в региональном этапе крупнейшего конкурса России и СНГ по инновационным проектам Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион".В министерстве напомнили. что сеть краевых центров молодежного инновационного творчества создана по инициативе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, и действует в рамках реализации региональной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
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экономика, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости
. Представители центров молодежного инновационного творчества Ставропольского края
разработали и внесли 65 новаторских идей, сообщает краевое министерство экономического развития.
Ведомство отмечает, что в регионе на сегодняшний день функционируют десять центров, в которых развивают свои таланты более пятисот юношей и девушек.
"За время работы ЦМИТов внесены 65 новаторских идей, реализованы 36 проектов, созданы 6 стартапов, имеются 2 патента", - говорится в сообщении министерства.
В частности, воспитанник центра молодежного инновационного творчества Изобильненского городского округа Никита Сидоркин вышел в финал всероссийского конкурса "Ты –инноватор" с комплексным проектом автоматизированного улья для шмелей, который позволит упростить разведение шмелиных семей и эксплуатацию ульев.
Еще один воспитанник Невинномысского ЦМИТ Виктор Епинченко создал бионический протез руки и победил на престижном инженерном конкурсе в Пекине "Инженерные проекты будущего", а до этого - в региональном этапе крупнейшего конкурса России и СНГ по инновационным проектам Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион".
В министерстве напомнили. что сеть краевых центров молодежного инновационного творчества создана по инициативе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, и действует в рамках реализации региональной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".