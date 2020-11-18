https://ria.ru/20201118/sportzal-1585217568.html
В небольшом селе в ХМАО построят спортзал и ледовую площадку
В небольшом селе в ХМАО построят спортзал и ледовую площадку
Спортзал и ледовую площадку построят в 2021 году в Сытомино, самом удаленном населенном пункте Сургутского района ХМАО, где проживает менее 1,5 тысяч человек,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:20
2020-11-18T17:20
2020-11-18T17:20
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноя - РИА Новости. Спортзал и ледовую площадку построят в 2021 году в Сытомино, самом удаленном населенном пункте Сургутского района ХМАО, где проживает менее 1,5 тысяч человек, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Глава администрации Сургутского района отметил, что обеспеченность спортивными объектами жителей Сытомино, где проживает менее 1,5 тысячи человек, достигнет 100-процентной отметки после ввода указанных объектов в эксплуатацию.Спортом в поселке, согласно данным районных властей, занимаются 358 человек, большинство из них - несовершеннолетние, при этом на территории населенного пункта расположены три спортивных сооружения - школьный спортзал, стрелковый тир и тренажерный зал.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Сургутского района, суммарная площадь, на которой разместятся спорткомплекс с универсальным игровым залом и ледовый каток со спортплощадкой, составит около 1,5 тысяч квадратных метров. Предполагается, что объекты построят рядом с местной средней школой.
https://ria.ru/20200610/1572749380.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноя - РИА Новости.
Спортзал и ледовую площадку построят в 2021 году в Сытомино, самом удаленном населенном пункте Сургутского района ХМАО
, где проживает менее 1,5 тысяч человек, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Осталось у нас последнее поселение, Сытомино, где не построен еще спортивный зал, хоккейный корт. Посмотрели площадку, в декабре объявим конкурс. В следующем году должны построить спортзал с универсальным игровым залом, а также крытый хоккейный корт. Сытомино - самое удаленное у нас поселение - тоже будет обеспечено объектами спорта", - сказал Трубецкой журналистам.
Глава администрации Сургутского района отметил, что обеспеченность спортивными объектами жителей Сытомино, где проживает менее 1,5 тысячи человек, достигнет 100-процентной отметки после ввода указанных объектов в эксплуатацию.
Спортом в поселке, согласно данным районных властей, занимаются 358 человек, большинство из них - несовершеннолетние, при этом на территории населенного пункта расположены три спортивных сооружения - школьный спортзал, стрелковый тир и тренажерный зал.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Сургутского района, суммарная площадь, на которой разместятся спорткомплекс с универсальным игровым залом и ледовый каток со спортплощадкой, составит около 1,5 тысяч квадратных метров. Предполагается, что объекты построят рядом с местной средней школой.