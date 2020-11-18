https://ria.ru/20201118/sportzal-1585217568.html

В небольшом селе в ХМАО построят спортзал и ледовую площадку

В небольшом селе в ХМАО построят спортзал и ледовую площадку

Спортзал и ледовую площадку построят в 2021 году в Сытомино, самом удаленном населенном пункте Сургутского района ХМАО, где проживает менее 1,5 тысяч человек,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:20

2020-11-18T17:20

2020-11-18T17:20

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39870/49/398704928_0:0:512:288_1400x0_80_0_0_d37c05f86b947ed33db9a6d5acf52c4a.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноя - РИА Новости. Спортзал и ледовую площадку построят в 2021 году в Сытомино, самом удаленном населенном пункте Сургутского района ХМАО, где проживает менее 1,5 тысяч человек, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Глава администрации Сургутского района отметил, что обеспеченность спортивными объектами жителей Сытомино, где проживает менее 1,5 тысячи человек, достигнет 100-процентной отметки после ввода указанных объектов в эксплуатацию.Спортом в поселке, согласно данным районных властей, занимаются 358 человек, большинство из них - несовершеннолетние, при этом на территории населенного пункта расположены три спортивных сооружения - школьный спортзал, стрелковый тир и тренажерный зал.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Сургутского района, суммарная площадь, на которой разместятся спорткомплекс с универсальным игровым залом и ледовый каток со спортплощадкой, составит около 1,5 тысяч квадратных метров. Предполагается, что объекты построят рядом с местной средней школой.

https://ria.ru/20200610/1572749380.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество