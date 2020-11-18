https://ria.ru/20201118/shestiklassnik-1585019746.html

В Ахтубинске шестиклассник издевается над детьми при поддержке матери

В Ахтубинске шестиклассник издевается над детьми при поддержке матери

В одной из школ Ахтубинска Астраханской области родители вынуждены ходить на занятия вместе с детьми. Установить ежедневные дежурства пришлось из-за учащегося 6 РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

ахтубинск

ахтубинский район

астраханская область

школа

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В одной из школ Ахтубинска Астраханской области родители вынуждены ходить на занятия вместе с детьми. Установить ежедневные дежурства пришлось из-за учащегося 6 "Б", который терроризирует класс. Одну девочку он укусил, другой угрожал ножом. На днях заставил школьников выпить мочу. К тринадцати годам за подростком числятся десятки магазинных краж, разбой. Летом его хотели поместить в спецучреждение для несовершеннолетних, но областной суд отменил собственное решение. Через несколько дней шестиклассник угнал машину и разъезжал на ней по городу. Мать за сына заступается, считает, что ему "позволено все". "Угрожал ножом, наступал на руки"В школе № 5 Ахтубинска Елнур (имя изменено) учится со второго класса. Даже в началке он не отличался примерным поведением: мог запустить в одноклассников портфелем, разрисовать ручкой одежду. Но в этом году "будто с цепи сорвался". "Одной девочке прокусил колготки. Сел рядом, сделал вид, что завязывает шнурки. Потом внезапно цапнул — как щенок. Естественно, ученица спросила, зачем он это сделал. Тот ответил: "Да мне просто скучно", — описывает ситуацию председатель родительского комитета 6 "Б Татьяна.Другой сверстнице Елнур залил водой портфель. Когда та заикнулась, что пожалуется маме, достал нож. "На входе в школу нет металлодетектора, поэтому он спокойно носит в школу лезвие", — замечает собеседница агентства. На переменах, когда нет учителей, Елнур прыгает по партам и наступает на руки одноклассникам. А не так давно напоил школьников мочой. "Сделал свои дела в банку из-под энергетика и принялся предлагать всем "коктейль", — со слов дочери рассказывает Татьяна. — Ребята, естественно, не знали, что внутри. Двое хлебнули. Тогда он стал смеяться, кричать, что теперь они "опущенные". Но и тогда шестиклассники не пожаловались взрослым. Терпение лопнуло после того, как Елнур побил одну из девочек. Сильно, по голове. Она сообщила об этом сначала учителю истории, к слову, единственному мужчине в педагогическом коллективе, потом — маме с папой. "Естественно, мы обратились к директору. Та пообещала разобраться, но ничего так и не предприняла, — недоумевает председатель родительского комитета. — Нам это все надоело — мы написали заявление в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — Прим. авт.)". На следующий день Елнур с двумя друзьями поймал дочь Татьяны на улице. Они удерживали девочку за руки, грозились избить. "Повезло, что мимо проходили два мальчика постарше — заступились за дочку". Но на этом подросток не успокоился. Стал запугивать другую девочку. "Говорил, что подкараулит и изнасилует". Директор школы, по словам собеседницы, упорно не верила родителям. "Во время очередного разбора поведения Елнура прямо сказала: "Вы на мальчика наговариваете". Естественно, родители пробовали найти контакт и с матерью буйного подростка. Но к диалогу она не готова. "Огрызалась, материлась. В одной из бесед в чате заявила, что "ее сыну позволено все". Родители поняли: нужно бить в колокола. За неделю подготовили заявления в ПДН, прокуратуру, Следственный комитет, записали коллективное видеообращение — оно молниеносно разлетелось по местным пабликам. "Мы боимся отпускать детей в школу. Помогите нам!" — так заканчивается послание, которое зачитали на камеру. "Боимся, что мужья устроят самосуд"Елнур давно на карандаше у правоохранительных органов. На его счету больше двадцати правонарушений. В основном — магазинные кражи, распитие спиртных напитков. Но есть кое-что посерьезнее. Например, в сентябре шестиклассник угнал машину и разъезжал по всему городу. Числится за ним и грабеж — залез в дом инвалида. Сотрудников управления образованием Ахтубинского района при упоминании фамилии буйного школьника бросает в дрожь. Дважды, в августе и ноябре 2019-го, подразделение ПДН обращалось в суд с иском о помещении Елнура в центр временного содержания подростков сроком на 30 суток. "Оба раза отказали, после чего он совершил еще ряд правонарушений", — вздыхает начальница управления Марина Мещанинова. Ахтубинский суд все же решил, что Елнуру необходимо перевоспитание в спецучреждении для малолетних преступников, не достигших возраста уголовной ответственности. Там он должен был провести три года. "Но мама наняла адвоката, который обжаловал постановление", — объясняет Мещанинова. По ее словам, поведение ребенка разбирали на всевозможных комиссиях. Вызывали туда и родительницу. Но приглашения она игнорирует. Более десяти раз ее привлекали к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Правда, максимальный штраф за это смехотворный — 500 рублей. Елнура и еще двух дочерей мать воспитывает одна. Официально нигде не работает. Впрочем, малообеспеченной семью не назовешь. "Дома все есть: дети не нуждаются в одежде, еде, канцтоварах. Он в магазинах ворует не потому, что хочет есть или ему нужна какая-то вещь", — уточняет чиновница. Сейчас инспекторы ПДН снова собирают документы для отправки подростка в центр временного содержания. Это нам подтвердили в пресс-службе полиции. Однако процесс не быстрый. Пока же родители из 6 "Б" вынуждены сидеть на уроках — они распределили "вахты" по дням недели и ходят в школу, как на работу. Потом провожают детей домой. На ситуацию обратил внимание депутат Ахтубинского районного совета Александр Сиваков. Его возмутило, что директор учебного заведения не реагировала на обращения — "причем неоднократно". Что касается матери мальчика, то, по словам Сивакова, возможно, в данном случае действенным будет ограничение в родительских правах. Ведь участвовать в судьбе сына она не хочет, не считает нужным отвести его к психологу, прийти на комиссию ПДН.

https://ria.ru/20200910/shkola-1577009199.html

https://ria.ru/20191128/1561682602.html

https://ria.ru/20190807/1557220850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахтубинск, ахтубинский район, астраханская область, школа, общество