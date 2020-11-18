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Прокурор просит оставить в силе приговор Серебренникову
Прокурор просит оставить в силе приговор Серебренникову
Прокурор просит оставить в силе условный приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:48
2020-11-18T15:48
софья апфельбаум
алексей малобродский
седьмая студия
кирилл серебренников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор просит оставить в силе условный приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов осужденных, которые просят отменить приговор и вынести оправдательный. Из всех фигурантов только Серебренников не обжаловал приговор - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов."Государственный обвинитель и представитель потерпевших в возражениях на апелляционные жалобы защиты отмечают законность и обоснованность приговора, правильность квалификации, допустимость доказательств. Просят оставить приговор без изменения", - сказано в материалах дела.Суд 26 июня приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - почти 129 миллионов рублей. Дело против экс-чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.Прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях, но пока не известно, обжаловало ли надзорное ведомство приговор.Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов."Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Итина (генеральным директором), Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия сделки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать - в него зачли время под стражей и домашним арестом.Дело "Седьмой студии" длится уже более трех лет - первые обыски прошли в мае 2017 года.
https://ria.ru/20201023/prigovor-1581112384.html
https://ria.ru/20201023/apfelbaum-1581149626.html
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софья апфельбаум, алексей малобродский, седьмая студия, кирилл серебренников

Прокурор просит оставить в силе приговор Серебренникову

15:48 18.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор просит оставить в силе условный приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.
Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов осужденных, которые просят отменить приговор и вынести оправдательный. Из всех фигурантов только Серебренников не обжаловал приговор - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов.
"Государственный обвинитель и представитель потерпевших в возражениях на апелляционные жалобы защиты отмечают законность и обоснованность приговора, правильность квалификации, допустимость доказательств. Просят оставить приговор без изменения", - сказано в материалах дела.
Суд 26 июня приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - почти 129 миллионов рублей. Дело против экс-чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.
Прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях, но пока не известно, обжаловало ли надзорное ведомство приговор.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.
"Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Итина (генеральным директором), Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).
Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия сделки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать - в него зачли время под стражей и домашним арестом.
Дело "Седьмой студии" длится уже более трех лет - первые обыски прошли в мае 2017 года.
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 11:09Распространение нового коронавируса
Осужденная по делу "Седьмой студии" Апфельбаум заболела COVID-19
 
Софья АпфельбаумАлексей МалобродскийСедьмая студияКирилл Серебренников
 
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