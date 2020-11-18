https://ria.ru/20201118/selkhozproduktsiya-1585180431.html

Производство сельхозпродукции в Липецкой области увеличилось на 8,5%

Производство сельхозпродукции в Липецкой области увеличилось на 8,5%

Производство сельхозпродукции в Липецкой области за 9 месяцев этого года выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:42

2020-11-18T14:42

2020-11-18T14:42

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Производство сельхозпродукции в Липецкой области за 9 месяцев этого года выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он добавил, что в хозяйствах всех категорий было произведено сельхозпродукции на 107,7 миллиарда рублей, запасы для обеспечения внутренних потребностей региона полностью сформированы.В настоящее время в области уже собраны более 4 миллионов тонн зерновых, около 800 тысяч тонн масличных, свыше 130 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта, более 52 тысяч тонн плодов и ягод. Сахарной свеклы получено более 3,3 миллиона тонн, но уборка корнеплодов еще продолжается. Собраны около 173 тысяч тонн картофеля.Губернатор отметил, что вопросам продовольственной безопасности в Липецкой области уделяется повышенное внимание."Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201117/investitsii-1584998699.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область