https://ria.ru/20201118/selkhozproduktsiya-1585180431.html
Производство сельхозпродукции в Липецкой области увеличилось на 8,5%
Производство сельхозпродукции в Липецкой области увеличилось на 8,5%
Производство сельхозпродукции в Липецкой области за 9 месяцев этого года выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:42
2020-11-18T14:42
2020-11-18T14:42
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Производство сельхозпродукции в Липецкой области за 9 месяцев этого года выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он добавил, что в хозяйствах всех категорий было произведено сельхозпродукции на 107,7 миллиарда рублей, запасы для обеспечения внутренних потребностей региона полностью сформированы.В настоящее время в области уже собраны более 4 миллионов тонн зерновых, около 800 тысяч тонн масличных, свыше 130 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта, более 52 тысяч тонн плодов и ягод. Сахарной свеклы получено более 3,3 миллиона тонн, но уборка корнеплодов еще продолжается. Собраны около 173 тысяч тонн картофеля.Губернатор отметил, что вопросам продовольственной безопасности в Липецкой области уделяется повышенное внимание."Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201117/investitsii-1584998699.html
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости.
Производство сельхозпродукции в Липецкой области
за 9 месяцев этого года выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он добавил, что в хозяйствах всех категорий было произведено сельхозпродукции на 107,7 миллиарда рублей, запасы для обеспечения внутренних потребностей региона полностью сформированы.
В настоящее время в области уже собраны более 4 миллионов тонн зерновых, около 800 тысяч тонн масличных, свыше 130 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта, более 52 тысяч тонн плодов и ягод. Сахарной свеклы получено более 3,3 миллиона тонн, но уборка корнеплодов еще продолжается. Собраны около 173 тысяч тонн картофеля.
Губернатор отметил, что вопросам продовольственной безопасности в Липецкой области уделяется повышенное внимание.
"Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений", – сказал Артамонов.