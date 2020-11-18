Зимний сон: как рыбки зимуют в московских прудах
10:30 18.11.2020 (обновлено: 10:47 18.11.2020)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зимние холода вносят коррективы не только в жизнь людей, но и в мир животных. И если у птиц есть возможность улететь на юг или найти теплое укрытие в городе, то обитателям московских водоемов деваться особо некуда. Корреспондент РИА Новости узнал нюансы зимовки рыб в столичных прудах.
Переезд поневоле
Относительно небольшой Ясный пруд в московском районе Южное Медведково в следующем году ждет новая жизнь и новые обитатели. В ближайшие месяцы здесь планируется реконструкция, в рамках которой пройдут работы по углублению водоема и удалению иловых отложений. По словам ведущего инженера отдела организации работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений ГУП "Мосводосток" Юрия Булавина, это позволит избежать цветения пруда и улучшить экологическую ситуацию.
"Также выполним работы по созданию водоупорного слоя и выемке ила. Благоустроим окружающую территорию. Сроки реконструкции пруда - до июня 2021 года", – рассказывает он.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники "Мосводостока" вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве
Сотрудники "Мосводостока" вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве
Перед стартом работ водоем, разумеется, осушают. На это уходит несколько дней, пока вода откачивается в водосточную сеть. Рыба при этом никак не страдает. Осушив пруд до минимума, сотрудники "Мосоводостока" вылавливают ее сачками и отправляют в специальный резервуар, в котором перевозят на Дворцовый пруд, находящийся рядом с телецентром Останкино. Там рыбки и останутся, а их место после реконструкции Ясного пруда займут другие их собратья.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник "Мосводостока" складывает выловленную из пруда Ясный рыбу в специальный контейнер для переселения в Останкинский пруд в Москве
Сотрудник "Мосводостока" складывает выловленную из пруда Ясный рыбу в специальный контейнер для переселения в Останкинский пруд в Москве
Карась "под одеялом"
Как подчеркивает заместитель начальника эксплуатационного гидротехнического района №3 "Мосводостока" Алексей Симонов, в столичных водоемах рыба вполне нормально переносит зиму.
"Караси и карп зарываются в ил и зимуют спокойно. Именно эти виды рыб живут во всех московских прудах. Главное, своевременно проводить аэрацию. Это необходимо, чтобы вода получала кислород. В таких случаях специалисты делают лунки в толщине льда", – объясняет он.
Однако этим контроль за состоянием водоемов не ограничивается. Управление экологической безопасности и аналитическая лаборатория "Мосводостока" ежемесячно проводят забор воды для гидрохимических анализов и определения растворенного кислорода в пробах.
"Если кислорода недостаточно, то делаем принудительную аэрацию: подъезжает машина с компрессором, из нее опускается шланг и подается воздух, тем самым увеличивая кислород в воде", – говорит Симонов.
Подобной проблемы с кислородом нет у рыбок в прудах Зарядья, так как там обитают декоративные караси и цветные карпы кои. Они попросту не выдержат минусовых температур, в связи с чем, в зависимости от размера, их забирают либо в бассейн, либо в аквариум.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники "Мосводостока" выпускают выловленную из пруда Ясный рыбу в Останкинский пруд в Москве
Сотрудники "Мосводостока" выпускают выловленную из пруда Ясный рыбу в Останкинский пруд в Москве
Внезапные поселенцы
В этот раз на Ясном пруду среди рыб сотрудникам "Мосводостока" попалась и черепаха, которую, видимо, кто-то из местных жителей решил отпустить на волю. "Такое бывает часто. Встречаются и красноухие черепахи, которые вырастают до 50 сантиметров в длину. Видимо, не все обладатели пресмыкающихся знают о таком потенциале роста, вот и выкидывают их в пруд", – добавляет Симонов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники "Мосводостока" вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве
Сотрудники "Мосводостока" вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве
Тем не менее, подчеркивают в "Мосводостоке", домашних черепашек нельзя выпускать в водоемы, так как они могут погибнуть в первую же зиму. Все дело в суровом холодном климате и отсутствии навыков выживания в дикой природе.
Тех неудачливых домашних водоплавающих, которых специалисты находят в столичных прудах при их очистке, обычно передают в питомники.