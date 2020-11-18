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Зимний сон: как рыбки зимуют в московских прудах
Зимний сон: как рыбки зимуют в московских прудах
Зимние холода вносят коррективы не только в жизнь людей, но и в мир животных. И если у птиц есть возможность улететь на юг или найти теплое укрытие в городе, то РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:30
2020-11-18T10:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зимние холода вносят коррективы не только в жизнь людей, но и в мир животных. И если у птиц есть возможность улететь на юг или найти теплое укрытие в городе, то обитателям московских водоемов деваться особо некуда. Корреспондент РИА Новости узнал нюансы зимовки рыб в столичных прудах.Переезд поневолеОтносительно небольшой Ясный пруд в московском районе Южное Медведково в следующем году ждет новая жизнь и новые обитатели. В ближайшие месяцы здесь планируется реконструкция, в рамках которой пройдут работы по углублению водоема и удалению иловых отложений. По словам ведущего инженера отдела организации работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений ГУП "Мосводосток" Юрия Булавина, это позволит избежать цветения пруда и улучшить экологическую ситуацию. "Также выполним работы по созданию водоупорного слоя и выемке ила. Благоустроим окружающую территорию. Сроки реконструкции пруда - до июня 2021 года", – рассказывает он. Перед стартом работ водоем, разумеется, осушают. На это уходит несколько дней, пока вода откачивается в водосточную сеть. Рыба при этом никак не страдает. Осушив пруд до минимума, сотрудники "Мосоводостока" вылавливают ее сачками и отправляют в специальный резервуар, в котором перевозят на Дворцовый пруд, находящийся рядом с телецентром Останкино. Там рыбки и останутся, а их место после реконструкции Ясного пруда займут другие их собратья. Карась "под одеялом"Как подчеркивает заместитель начальника эксплуатационного гидротехнического района №3 "Мосводостока" Алексей Симонов, в столичных водоемах рыба вполне нормально переносит зиму."Караси и карп зарываются в ил и зимуют спокойно. Именно эти виды рыб живут во всех московских прудах. Главное, своевременно проводить аэрацию. Это необходимо, чтобы вода получала кислород. В таких случаях специалисты делают лунки в толщине льда", – объясняет он.Однако этим контроль за состоянием водоемов не ограничивается. Управление экологической безопасности и аналитическая лаборатория "Мосводостока" ежемесячно проводят забор воды для гидрохимических анализов и определения растворенного кислорода в пробах. Подобной проблемы с кислородом нет у рыбок в прудах Зарядья, так как там обитают декоративные караси и цветные карпы кои. Они попросту не выдержат минусовых температур, в связи с чем, в зависимости от размера, их забирают либо в бассейн, либо в аквариум.Внезапные поселенцыВ этот раз на Ясном пруду среди рыб сотрудникам "Мосводостока" попалась и черепаха, которую, видимо, кто-то из местных жителей решил отпустить на волю. "Такое бывает часто. Встречаются и красноухие черепахи, которые вырастают до 50 сантиметров в длину. Видимо, не все обладатели пресмыкающихся знают о таком потенциале роста, вот и выкидывают их в пруд", – добавляет Симонов.Тем не менее, подчеркивают в "Мосводостоке", домашних черепашек нельзя выпускать в водоемы, так как они могут погибнуть в первую же зиму. Все дело в суровом холодном климате и отсутствии навыков выживания в дикой природе.Тех неудачливых домашних водоплавающих, которых специалисты находят в столичных прудах при их очистке, обычно передают в питомники.
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мосводосток, москва

Зимний сон: как рыбки зимуют в московских прудах

10:30 18.11.2020 (обновлено: 10:47 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАквариум с живой рыбой в гипермаркете
Аквариум с живой рыбой в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зимние холода вносят коррективы не только в жизнь людей, но и в мир животных. И если у птиц есть возможность улететь на юг или найти теплое укрытие в городе, то обитателям московских водоемов деваться особо некуда. Корреспондент РИА Новости узнал нюансы зимовки рыб в столичных прудах.

Переезд поневоле

Относительно небольшой Ясный пруд в московском районе Южное Медведково в следующем году ждет новая жизнь и новые обитатели. В ближайшие месяцы здесь планируется реконструкция, в рамках которой пройдут работы по углублению водоема и удалению иловых отложений. По словам ведущего инженера отдела организации работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений ГУП "Мосводосток" Юрия Булавина, это позволит избежать цветения пруда и улучшить экологическую ситуацию.
"Также выполним работы по созданию водоупорного слоя и выемке ила. Благоустроим окружающую территорию. Сроки реконструкции пруда - до июня 2021 года", – рассказывает он.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники "Мосводостока" вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве
Сотрудники Мосводостока вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники "Мосводостока" вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве
Перед стартом работ водоем, разумеется, осушают. На это уходит несколько дней, пока вода откачивается в водосточную сеть. Рыба при этом никак не страдает. Осушив пруд до минимума, сотрудники "Мосоводостока" вылавливают ее сачками и отправляют в специальный резервуар, в котором перевозят на Дворцовый пруд, находящийся рядом с телецентром Останкино. Там рыбки и останутся, а их место после реконструкции Ясного пруда займут другие их собратья.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник "Мосводостока" складывает выловленную из пруда Ясный рыбу в специальный контейнер для переселения в Останкинский пруд в Москве
Сотрудник Мосводостока складывает выловленную из пруда Ясный рыбу в специальный контейнер для переселения в Останкинский пруд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник "Мосводостока" складывает выловленную из пруда Ясный рыбу в специальный контейнер для переселения в Останкинский пруд в Москве

Карась "под одеялом"

Как подчеркивает заместитель начальника эксплуатационного гидротехнического района №3 "Мосводостока" Алексей Симонов, в столичных водоемах рыба вполне нормально переносит зиму.
"Караси и карп зарываются в ил и зимуют спокойно. Именно эти виды рыб живут во всех московских прудах. Главное, своевременно проводить аэрацию. Это необходимо, чтобы вода получала кислород. В таких случаях специалисты делают лунки в толщине льда", – объясняет он.
Карась цветной, архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Рыбный вояж: куда переезжают маленькие жители Зарядья
Однако этим контроль за состоянием водоемов не ограничивается. Управление экологической безопасности и аналитическая лаборатория "Мосводостока" ежемесячно проводят забор воды для гидрохимических анализов и определения растворенного кислорода в пробах.

"Если кислорода недостаточно, то делаем принудительную аэрацию: подъезжает машина с компрессором, из нее опускается шланг и подается воздух, тем самым увеличивая кислород в воде", – говорит Симонов.

Подобной проблемы с кислородом нет у рыбок в прудах Зарядья, так как там обитают декоративные караси и цветные карпы кои. Они попросту не выдержат минусовых температур, в связи с чем, в зависимости от размера, их забирают либо в бассейн, либо в аквариум.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники "Мосводостока" выпускают выловленную из пруда Ясный рыбу в Останкинский пруд в Москве
Сотрудники Мосводостока выпускают выловленную из пруда Ясный рыбу в Останкинский пруд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники "Мосводостока" выпускают выловленную из пруда Ясный рыбу в Останкинский пруд в Москве

Внезапные поселенцы

В этот раз на Ясном пруду среди рыб сотрудникам "Мосводостока" попалась и черепаха, которую, видимо, кто-то из местных жителей решил отпустить на волю. "Такое бывает часто. Встречаются и красноухие черепахи, которые вырастают до 50 сантиметров в длину. Видимо, не все обладатели пресмыкающихся знают о таком потенциале роста, вот и выкидывают их в пруд", – добавляет Симонов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники "Мосводостока" вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве
Сотрудники Мосводостока вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники "Мосводостока" вылавливают рыбу из пруда Ясный для переселения в Останкинский пруд в Москве
Тем не менее, подчеркивают в "Мосводостоке", домашних черепашек нельзя выпускать в водоемы, так как они могут погибнуть в первую же зиму. Все дело в суровом холодном климате и отсутствии навыков выживания в дикой природе.
Тех неудачливых домашних водоплавающих, которых специалисты находят в столичных прудах при их очистке, обычно передают в питомники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМосква
 
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