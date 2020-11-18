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https://ria.ru/20201118/roditelstvo-1585059333.html
Новый проект поможет разобраться в бюрократических тонкостях родительства
Новый проект поможет разобраться в бюрократических тонкостях родительства
В помощь беременным женщинам и молодым родителям сайт правительства Московской области запустил спецпроект "Мы — родители в Подмосковье", который поможет... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В помощь беременным женщинам и молодым родителям сайт правительства Московской области запустил спецпроект "Мы — родители в Подмосковье", который поможет новоиспеченным мамам и папам сориентироваться в бюрократических тонкостях родительства.На сайте проекта собрана полная информация, которая понадобится на всех этапах — от ожидания малыша до его зачисления в детский сад. Портал пошагово рассказывает о том, что необходимо сделать, куда обратиться и какие документы подготовить.Сайт состоит из трех разделов, посвященных периоду беременности, родам и первым годам жизни ребенка.Так, раздел "Я беременна" разъяснит, какие нужны обследования перед родами, предоставит полный список роддомов и расскажет, что туда с собой взять и какие документы подготовить, а также какие выплаты и пособия положены молодой маме.Раздел "Малыш родился" расскажет об условиях получения подарочного набора для новорожденного, первых документах малыша, что делать после выписки из роддома, а также о пособиях и льготах для семей с детьми.О зачислении дошкольника в детсад, профессиональном развитии матери, льготах для работников, имеющих детей, и налоговом вычете на ребенка подробно расскажет раздел "Мама на работе".Вся информация на портале представлена в доступной форме в виде списков, карт, картинок, таблиц и ссылок, которыми удобно и легко пользоваться.
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хорошие новости, московская область (подмосковье)

Новый проект поможет разобраться в бюрократических тонкостях родительства

08:00 18.11.2020 (обновлено: 10:34 18.11.2020)
 
© Depositphotos / AntonLozovoyМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Depositphotos / AntonLozovoy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В помощь беременным женщинам и молодым родителям сайт правительства Московской области запустил спецпроект "Мы — родители в Подмосковье", который поможет новоиспеченным мамам и папам сориентироваться в бюрократических тонкостях родительства.
На сайте проекта собрана полная информация, которая понадобится на всех этапах — от ожидания малыша до его зачисления в детский сад. Портал пошагово рассказывает о том, что необходимо сделать, куда обратиться и какие документы подготовить.
Сайт состоит из трех разделов, посвященных периоду беременности, родам и первым годам жизни ребенка.
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Так, раздел "Я беременна" разъяснит, какие нужны обследования перед родами, предоставит полный список роддомов и расскажет, что туда с собой взять и какие документы подготовить, а также какие выплаты и пособия положены молодой маме.
Раздел "Малыш родился" расскажет об условиях получения подарочного набора для новорожденного, первых документах малыша, что делать после выписки из роддома, а также о пособиях и льготах для семей с детьми.
О зачислении дошкольника в детсад, профессиональном развитии матери, льготах для работников, имеющих детей, и налоговом вычете на ребенка подробно расскажет раздел "Мама на работе".
Вся информация на портале представлена в доступной форме в виде списков, карт, картинок, таблиц и ссылок, которыми удобно и легко пользоваться.
 
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