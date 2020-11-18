https://ria.ru/20201118/roditelstvo-1585059333.html

Новый проект поможет разобраться в бюрократических тонкостях родительства

Новый проект поможет разобраться в бюрократических тонкостях родительства

В помощь беременным женщинам и молодым родителям сайт правительства Московской области запустил спецпроект "Мы — родители в Подмосковье", который поможет... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

2020-11-18T10:34

хорошие новости

хорошие новости

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150937/16/1509371623_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_876ed7781e55c51352c48c01da2bfd26.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В помощь беременным женщинам и молодым родителям сайт правительства Московской области запустил спецпроект "Мы — родители в Подмосковье", который поможет новоиспеченным мамам и папам сориентироваться в бюрократических тонкостях родительства.На сайте проекта собрана полная информация, которая понадобится на всех этапах — от ожидания малыша до его зачисления в детский сад. Портал пошагово рассказывает о том, что необходимо сделать, куда обратиться и какие документы подготовить.Сайт состоит из трех разделов, посвященных периоду беременности, родам и первым годам жизни ребенка.Так, раздел "Я беременна" разъяснит, какие нужны обследования перед родами, предоставит полный список роддомов и расскажет, что туда с собой взять и какие документы подготовить, а также какие выплаты и пособия положены молодой маме.Раздел "Малыш родился" расскажет об условиях получения подарочного набора для новорожденного, первых документах малыша, что делать после выписки из роддома, а также о пособиях и льготах для семей с детьми.О зачислении дошкольника в детсад, профессиональном развитии матери, льготах для работников, имеющих детей, и налоговом вычете на ребенка подробно расскажет раздел "Мама на работе".Вся информация на портале представлена в доступной форме в виде списков, карт, картинок, таблиц и ссылок, которыми удобно и легко пользоваться.

https://ria.ru/20200802/1575209012.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, московская область (подмосковье)