https://ria.ru/20201118/roditelstvo-1585059333.html
Новый проект поможет разобраться в бюрократических тонкостях родительства
Новый проект поможет разобраться в бюрократических тонкостях родительства
В помощь беременным женщинам и молодым родителям сайт правительства Московской области запустил спецпроект "Мы — родители в Подмосковье", который поможет... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T08:00
2020-11-18T08:00
2020-11-18T10:34
хорошие новости
хорошие новости
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В помощь беременным женщинам и молодым родителям сайт правительства Московской области запустил спецпроект "Мы — родители в Подмосковье", который поможет новоиспеченным мамам и папам сориентироваться в бюрократических тонкостях родительства.На сайте проекта собрана полная информация, которая понадобится на всех этапах — от ожидания малыша до его зачисления в детский сад. Портал пошагово рассказывает о том, что необходимо сделать, куда обратиться и какие документы подготовить.Сайт состоит из трех разделов, посвященных периоду беременности, родам и первым годам жизни ребенка.Так, раздел "Я беременна" разъяснит, какие нужны обследования перед родами, предоставит полный список роддомов и расскажет, что туда с собой взять и какие документы подготовить, а также какие выплаты и пособия положены молодой маме.Раздел "Малыш родился" расскажет об условиях получения подарочного набора для новорожденного, первых документах малыша, что делать после выписки из роддома, а также о пособиях и льготах для семей с детьми.О зачислении дошкольника в детсад, профессиональном развитии матери, льготах для работников, имеющих детей, и налоговом вычете на ребенка подробно расскажет раздел "Мама на работе".Вся информация на портале представлена в доступной форме в виде списков, карт, картинок, таблиц и ссылок, которыми удобно и легко пользоваться.
https://ria.ru/20200802/1575209012.html
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РИА Новости
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хорошие новости, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
В помощь беременным женщинам и молодым родителям сайт правительства Московской области запустил спецпроект "Мы — родители в Подмосковье"
, который поможет новоиспеченным мамам и папам сориентироваться в бюрократических тонкостях родительства.
На сайте проекта собрана полная информация, которая понадобится на всех этапах — от ожидания малыша до его зачисления в детский сад. Портал пошагово рассказывает о том, что необходимо сделать, куда обратиться и какие документы подготовить.
Сайт состоит из трех разделов, посвященных периоду беременности, родам и первым годам жизни ребенка.
Так, раздел "Я беременна" разъяснит, какие нужны обследования перед родами, предоставит полный список роддомов и расскажет, что туда с собой взять и какие документы подготовить, а также какие выплаты и пособия положены молодой маме.
Раздел "Малыш родился" расскажет об условиях получения подарочного набора для новорожденного, первых документах малыша, что делать после выписки из роддома, а также о пособиях и льготах для семей с детьми.
О зачислении дошкольника в детсад, профессиональном развитии матери, льготах для работников, имеющих детей, и налоговом вычете на ребенка подробно расскажет раздел "Мама на работе".
Вся информация на портале представлена в доступной форме в виде списков, карт, картинок, таблиц и ссылок, которыми удобно и легко пользоваться.