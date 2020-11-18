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https://ria.ru/20201118/rik-i-morti-1584955297.html
Сценарист "Рика и Морти" рассказал, что работает над седьмым сезоном
Сценарист "Рика и Морти" рассказал, что работает над седьмым сезоном
Один из соавторов "Рика и Морти" Дэн Хармон рассказал, что сейчас ведется работа над сценарием седьмого сезона проекта. Он выступал на онлайн-фестивале Adult... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T02:56
2020-11-18T02:56
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Один из соавторов "Рика и Морти" Дэн Хармон рассказал, что сейчас ведется работа над сценарием седьмого сезона проекта. Он выступал на онлайн-фестивале Adult Swim 2020. Премьера четвертого сезона состоялась в 2019 году, а вторую его часть закончили показывать в 2020, то есть создатели ушли на три сезона вперед, поскольку работают удаленно в период пандемии.Дэн Хармон уточнил также, что в сериале вновь появится Космическая Бет, которую зрители впервые увидели в четвертом сезоне, и подчеркнул, что она не будет "проходным" персонажем. Уже известно, что шоу продлили на пятый сезон, но дата премьеры пока не сообщается. Сериал начали показывать в 2013 году, в нем рассказывается о космических приключениях ученого Рика Санчеза и его внука Морти.
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кино и сериалы, новости культуры

Сценарист "Рика и Морти" рассказал, что работает над седьмым сезоном

02:56 18.11.2020
 
© Предоставлено КиноПоиск HDКадр из сериала "Рик и Морти"
Кадр из сериала Рик и Морти - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Предоставлено КиноПоиск HD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Один из соавторов "Рика и Морти" Дэн Хармон рассказал, что сейчас ведется работа над сценарием седьмого сезона проекта. Он выступал на онлайн-фестивале Adult Swim 2020.
Премьера четвертого сезона состоялась в 2019 году, а вторую его часть закончили показывать в 2020, то есть создатели ушли на три сезона вперед, поскольку работают удаленно в период пандемии.
Дэн Хармон уточнил также, что в сериале вновь появится Космическая Бет, которую зрители впервые увидели в четвертом сезоне, и подчеркнул, что она не будет "проходным" персонажем.
Уже известно, что шоу продлили на пятый сезон, но дата премьеры пока не сообщается.
Сериал начали показывать в 2013 году, в нем рассказывается о космических приключениях ученого Рика Санчеза и его внука Морти.
Кадр из мультсериала Рик и Морти - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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