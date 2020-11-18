https://ria.ru/20201118/rik-i-morti-1584955297.html

Сценарист "Рика и Морти" рассказал, что работает над седьмым сезоном

Сценарист "Рика и Морти" рассказал, что работает над седьмым сезоном

Один из соавторов "Рика и Морти" Дэн Хармон рассказал, что сейчас ведется работа над сценарием седьмого сезона проекта. Он выступал на онлайн-фестивале Adult... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T02:56

2020-11-18T02:56

2020-11-18T02:56

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Один из соавторов "Рика и Морти" Дэн Хармон рассказал, что сейчас ведется работа над сценарием седьмого сезона проекта. Он выступал на онлайн-фестивале Adult Swim 2020. Премьера четвертого сезона состоялась в 2019 году, а вторую его часть закончили показывать в 2020, то есть создатели ушли на три сезона вперед, поскольку работают удаленно в период пандемии.Дэн Хармон уточнил также, что в сериале вновь появится Космическая Бет, которую зрители впервые увидели в четвертом сезоне, и подчеркнул, что она не будет "проходным" персонажем. Уже известно, что шоу продлили на пятый сезон, но дата премьеры пока не сообщается. Сериал начали показывать в 2013 году, в нем рассказывается о космических приключениях ученого Рика Санчеза и его внука Морти.

https://ria.ru/20201028/multfilm-1581781834.html

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