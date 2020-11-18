https://ria.ru/20201118/resurs-1584960792.html

"Арктика в один клик": Коми создаст туристическую платформу по Заполярью

"Арктика в один клик": Коми создаст туристическую платформу по Заполярью

Власти Республики Коми предложили создать единую туристическую платформу "Арктика в один клик", которой смогут пользоваться все гости Заполярья. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

2020-11-18T10:32

хорошие новости

хорошие новости

республика коми

арктика

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти Республики Коми предложили создать единую туристическую платформу "Арктика в один клик", которой смогут пользоваться все гости Заполярья.Эта онлайн-платформа с унифицированными сервисами даст возможность туристу гарантированно получить "заранее заявленный стандарт качества". Идея создать такой сервис появилась у правительства в рамках подготовки к столетию образования региона, которое республика отметит в 2021 году.Как пояснили в пресс-службе главы Республики Коми, ресурс будет предназначен не для информирования туристов о существующих турпродуктах, он будет давать реальную возможность заказать в удобной и доступной для пользователя форме туристическую услугу или пакет услуг: трансфер, гостиницу, турмаршрут и многое другое.Отмечается, что создание единой платформы "Арктика в один клик" даст серьезный толчок развитию туризма всей Арктической зоны России, сделает Арктику доступной и удобной для путешествия как для жителей России, так и для гостей из-за рубежа.

https://ria.ru/20201117/udalenka-1584872377.html

республика коми

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика коми, арктика