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"Арктика в один клик": Коми создаст туристическую платформу по Заполярью
"Арктика в один клик": Коми создаст туристическую платформу по Заполярью
Власти Республики Коми предложили создать единую туристическую платформу "Арктика в один клик", которой смогут пользоваться все гости Заполярья. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T08:00
2020-11-18T08:00
2020-11-18T10:32
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти Республики Коми предложили создать единую туристическую платформу "Арктика в один клик", которой смогут пользоваться все гости Заполярья.Эта онлайн-платформа с унифицированными сервисами даст возможность туристу гарантированно получить "заранее заявленный стандарт качества". Идея создать такой сервис появилась у правительства в рамках подготовки к столетию образования региона, которое республика отметит в 2021 году.Как пояснили в пресс-службе главы Республики Коми, ресурс будет предназначен не для информирования туристов о существующих турпродуктах, он будет давать реальную возможность заказать в удобной и доступной для пользователя форме туристическую услугу или пакет услуг: трансфер, гостиницу, турмаршрут и многое другое.Отмечается, что создание единой платформы "Арктика в один клик" даст серьезный толчок развитию туризма всей Арктической зоны России, сделает Арктику доступной и удобной для путешествия как для жителей России, так и для гостей из-за рубежа.
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РИА Новости
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хорошие новости, республика коми, арктика
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти Республики Коми предложили создать единую туристическую платформу "Арктика в один клик", которой смогут пользоваться все гости Заполярья.
Эта онлайн-платформа с унифицированными сервисами даст возможность туристу гарантированно получить "заранее заявленный стандарт качества". Идея создать такой сервис появилась у правительства в рамках подготовки к столетию образования региона, которое республика отметит в 2021 году.
"В юбилейный год мы ожидаем приезда большого числа гостей, туристов. Мы сейчас в полушаге от создания единой туристической платформы с использованием новых технологий цифровой экономики, с применением алгоритмов искусственного интеллекта, с выделением унифицированных профилей туристов, с последующей адаптацией сервисных предложений под сформированные профили", — приводятся слова главы Республики Коми Владимира Уйбы на сайте администрации региона.
Как пояснили в пресс-службе главы Республики Коми, ресурс будет предназначен не для информирования туристов о существующих турпродуктах, он будет давать реальную возможность заказать в удобной и доступной для пользователя форме туристическую услугу или пакет услуг: трансфер, гостиницу, турмаршрут и многое другое.
"К примеру, вы захотели побывать на плато Маньпупунер, но не знаете, с чего начать. Вы открываете приложение на телефоне или сайт в браузере компьютера и в режиме одного окна формируете запрос исходя из потребностей и личного бюджета. Предположим, вы заказали вертолетный тур на Маньпупунер, с помощью этой же онлайн-платформы выбрали трансфер, забронировали номер в гостинице, заказали гида и прочее. Вы также можете, помимо основного тура, заказать дополнительные — познакомиться с местной культурой, посетить музей или достопримечательности, поохотиться или съездить на рыбалку", — рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Отмечается, что создание единой платформы "Арктика в один клик" даст серьезный толчок развитию туризма всей Арктической зоны России, сделает Арктику доступной и удобной для путешествия как для жителей России, так и для гостей из-за рубежа.
"Республика Коми готова выступить вместе с заинтересованными субъектами как пилотная зона и реализовать этот проект в 2021 году. По итогам года мы готовы обобщить и проанализировать полученный опыт, поделиться им и затем вместе приступить к разработке полноценной многоязычной платформы, доступной в том числе и для иностранных гостей. Тогда любой гость арктических регионов сможет получить гарантированный обозначенный на данной платформе уровень сервиса", — заявил Владимир Уйба.