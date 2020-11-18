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Рэперу Лилу Уэйну предъявили обвинения в незаконном хранении оружия
Рэперу Лилу Уэйну предъявили обвинения в незаконном хранении оружия
Прокурор в южном округе американского штата Флорида предъявил американскому рэперу Лил Уэйну обвинения в незаконном хранении оружия, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 18.11.2020
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор в южном округе американского штата Флорида предъявил американскому рэперу Лил Уэйну обвинения в незаконном хранении оружия, сообщает портал TMZ.Согласно порталу, рэпер в 2009 году уже был осужден за незаконное хранение оружия. Осужденным по этой статье запрещено иметь оружие в дальнейшем, из-за чего музыканту теперь грозит до 10 лет тюремного заключения.Обвинения предъявлены в связи с инцидентом, произошедшим в декабре 2019 года, когда при обыске личного самолета Уэйна во Флориде были найдены наркотики и оружие. Тогда музыканту предъявили обвинения в хранении позолоченного пистолета в багаже."Нет никаких утверждений о том, что он когда-либо стрелял из него (оружия - ред.), размахивал им, использовал или угрожал применить. Нет никаких утверждений о том, что он опасный человек... Обвинение (предъявлено - ред.), так как он был осужден за тяжкое преступление в прошлом, ему запрещено владеть огнестрельным оружием", - цитирует портал адвоката музыканта Говарда Сребника.Уэйн должен предстать перед судом в следующем месяце.
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флорида, сша, в мире

Рэперу Лилу Уэйну предъявили обвинения в незаконном хранении оружия

01:06 18.11.2020
 
© AP Photo / Amy HarrisРэпер Lil Wayne
Рэпер Lil Wayne - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Amy Harris
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор в южном округе американского штата Флорида предъявил американскому рэперу Лил Уэйну обвинения в незаконном хранении оружия, сообщает портал TMZ.
Согласно порталу, рэпер в 2009 году уже был осужден за незаконное хранение оружия. Осужденным по этой статье запрещено иметь оружие в дальнейшем, из-за чего музыканту теперь грозит до 10 лет тюремного заключения.
Обвинения предъявлены в связи с инцидентом, произошедшим в декабре 2019 года, когда при обыске личного самолета Уэйна во Флориде были найдены наркотики и оружие. Тогда музыканту предъявили обвинения в хранении позолоченного пистолета в багаже.
"Нет никаких утверждений о том, что он когда-либо стрелял из него (оружия - ред.), размахивал им, использовал или угрожал применить. Нет никаких утверждений о том, что он опасный человек... Обвинение (предъявлено - ред.), так как он был осужден за тяжкое преступление в прошлом, ему запрещено владеть огнестрельным оружием", - цитирует портал адвоката музыканта Говарда Сребника.
Уэйн должен предстать перед судом в следующем месяце.
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