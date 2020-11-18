https://ria.ru/20201118/reper-1585098636.html

Рэперу Лилу Уэйну предъявили обвинения в незаконном хранении оружия

Рэперу Лилу Уэйну предъявили обвинения в незаконном хранении оружия

Прокурор в южном округе американского штата Флорида предъявил американскому рэперу Лил Уэйну обвинения в незаконном хранении оружия, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T01:06

2020-11-18T01:06

2020-11-18T01:06

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор в южном округе американского штата Флорида предъявил американскому рэперу Лил Уэйну обвинения в незаконном хранении оружия, сообщает портал TMZ.Согласно порталу, рэпер в 2009 году уже был осужден за незаконное хранение оружия. Осужденным по этой статье запрещено иметь оружие в дальнейшем, из-за чего музыканту теперь грозит до 10 лет тюремного заключения.Обвинения предъявлены в связи с инцидентом, произошедшим в декабре 2019 года, когда при обыске личного самолета Уэйна во Флориде были найдены наркотики и оружие. Тогда музыканту предъявили обвинения в хранении позолоченного пистолета в багаже."Нет никаких утверждений о том, что он когда-либо стрелял из него (оружия - ред.), размахивал им, использовал или угрожал применить. Нет никаких утверждений о том, что он опасный человек... Обвинение (предъявлено - ред.), так как он был осужден за тяжкое преступление в прошлом, ему запрещено владеть огнестрельным оружием", - цитирует портал адвоката музыканта Говарда Сребника.Уэйн должен предстать перед судом в следующем месяце.

https://ria.ru/20200904/topor-1576784415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, сша, в мире