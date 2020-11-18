https://ria.ru/20201118/regiony-1585187766.html

Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 средств

Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 средств

Власти РФ жестко контролируют расходование средств, выделенных регионам на борьбу с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:11

2020-11-18T15:11

2020-11-18T15:17

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти РФ жестко контролируют расходование средств, выделенных регионам на борьбу с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства."Казначейство и по поручению правительства, и по поручению министерства финансов осуществляет жесткий мониторинг и за контрактацией, и за торгами, и за использованием этих финансовых ресурсов... Я думаю, что регионы чувствуют этот контроль", - сказала Голикова, отвечая на вопрос президента о контроле за эффективностью дополнительных средств, выделенных в регионах.Она добавила, что регионы "очень серьезно подтянулись" по контрактации и по ответственности за те решения, которые они принимают по финансовым ресурсам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/golikova-1585184166.html

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