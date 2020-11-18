https://ria.ru/20201118/regiony-1585187766.html
Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 средств
Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 средств
Власти РФ жестко контролируют расходование средств, выделенных регионам на борьбу с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:11
2020-11-18T15:11
2020-11-18T15:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579796002_0:149:3106:1896_1400x0_80_0_0_00af9a5cc3c87362ddaf40e4f8152c20.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти РФ жестко контролируют расходование средств, выделенных регионам на борьбу с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства."Казначейство и по поручению правительства, и по поручению министерства финансов осуществляет жесткий мониторинг и за контрактацией, и за торгами, и за использованием этих финансовых ресурсов... Я думаю, что регионы чувствуют этот контроль", - сказала Голикова, отвечая на вопрос президента о контроле за эффективностью дополнительных средств, выделенных в регионах.Она добавила, что регионы "очень серьезно подтянулись" по контрактации и по ответственности за те решения, которые они принимают по финансовым ресурсам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/golikova-1585184166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579796002_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_6c17a55105f866dcdf212d5225f2d350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, правительство рф, общество