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Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 средств
Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 средств
Власти РФ жестко контролируют расходование средств, выделенных регионам на борьбу с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:11
2020-11-18T15:17
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти РФ жестко контролируют расходование средств, выделенных регионам на борьбу с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства."Казначейство и по поручению правительства, и по поручению министерства финансов осуществляет жесткий мониторинг и за контрактацией, и за торгами, и за использованием этих финансовых ресурсов... Я думаю, что регионы чувствуют этот контроль", - сказала Голикова, отвечая на вопрос президента о контроле за эффективностью дополнительных средств, выделенных в регионах.Она добавила, что регионы "очень серьезно подтянулись" по контрактации и по ответственности за те решения, которые они принимают по финансовым ресурсам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, правительство рф, общество

Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 средств

15:11 18.11.2020 (обновлено: 15:17 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти РФ жестко контролируют расходование средств, выделенных регионам на борьбу с COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"Казначейство и по поручению правительства, и по поручению министерства финансов осуществляет жесткий мониторинг и за контрактацией, и за торгами, и за использованием этих финансовых ресурсов... Я думаю, что регионы чувствуют этот контроль", - сказала Голикова, отвечая на вопрос президента о контроле за эффективностью дополнительных средств, выделенных в регионах.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
14:56Распространение нового коронавируса
Голикова призвала регионы ускорить освоение средств на борьбу с COVID-19
Она добавила, что регионы "очень серьезно подтянулись" по контрактации и по ответственности за те решения, которые они принимают по финансовым ресурсам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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